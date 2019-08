Elfogytak a Föld éves erőforrásai – Hitelez nekünk a bolygó, miközben szemetelni sem tudunk megfelelően

Elfogytak a Föld éves erőforrásai, július 29. óta hitelezi az idei energiát az emberiségnek a bolygó. A túlfogyasztás mérséklésének egyik kulcsa a megfelelő hulladékkezelés, ami a háztartásokban kezdődik. Nem állunk jól ezzel (sem).

Az idén július 29-ére esett a túlfogyasztás világnapja, vagyis a Föld lakossága elhasználta a bolygó egyéves erőforrásait – közölte a Természetvédelmi Világalap magyarországi szervezete. Évről évre egyre korábbi időpontban van a túlfogyasztás világnapja.

Tavalyelőtt augusztus 2-án, tavaly augusztus 1-jén élte fel az emberiség az éves erőforrásokat – idén július 29-én. Vagyis úgy élünk, mintha nem egy, hanem 1,75 Föld állna rendelkezésünkre. A dátum globális átlag, óriási különbségek mutatkoznak az egyes államok, országok között, de az emberek nagy része, a népesség 80 százaléka olyan országokban él, ahol több erőforrást használnak fel, mint amennyit az ökoszisztéma meg tud újítani. Az európai túlfogyasztás napja május 10-ére esett: ha mindenki úgy élne, mint az Európai Unió tagállamaiban átlagosan, akkor a Föld éves tartalékai már ezen a napon kimerültek volna.

Magyarország a túlfogyasztás határát ebben az évben június 14-én érte el. A lista élén tavaly óta Katar áll, ahol már február 11-én elérték a túlfogyasztás napját, miközben a legkisebb ökológiai lábnyom olyan országokban mutatható ki, mint Marokkó, Kirgizisztán, Niger, Albánia vagy Pápua Új-Guinea.

Azonnali lépéseket sürgetnek környezetvédők. Kis lépésekről van szó. Ilyen például a megfelelő hőszigetelés, hogy a fűtési energiával spóroljanak a háztartások. Autó helyett kerékpár, közösségi közlekedés. A műanyagmentes július kampány arra is felhívta a figyelmet, hogy műanyag zacskó helyett vászontáskát használjunk. Ne folyassuk feleslegesen a vizet, válasszunk környezetbarát tisztítószereket.

Sarkalatos pontja az ökolábnyomnak, a túlfogyasztás visszaszorításának a hulladékkezelés, ami a háztartásokban kezdődik. Két részből áll: ne keletkezzen hulladék és ha keletkezik, azt szelektáljuk újrahasznosításhoz.

– Persze, hogy szelektíven gyűjtjük, nem tart semeddig idáig elhozni – mutatta az egyik szombathelyi társasház mellett Horváth Imre. Közben látszott a gyűjtőedényeken, hogy nem mindenkinek ennyire egyértelmű a szelektálás. Például cipő, műanyag doboz is volt az üveget gyűjtő konténerben. Miközben nem messze, a háztartási hulladéknak kitett konténerben papír állt halomban és műanyag flakon a tetején. A szemétképet egy táskányi ruha „színesítette”. Nem adományba került: szemét lett a textilből.

Éppen tegnap reggel volt kukaürítés, így nem volt sok szemét a társasházi konténerben – de a nem sok egyrészt relatív, másrészt több mint a fele újrahasznosítható, mégis háztartási hulladékként szabadultak meg tőle a lakók. A papír a papírgyűjtőbe, a műanyag flakon a műanyaggyűjtőbe való, a tojáshéj és a kávézacc komposztálható, a textil, a ruhanemű elajándékozható. És máris szinte üres a konténer.

A házmester több extrém példát is mondott, hogy mi mindent látott már ezekben a szemetesekben. Dobtak ki például vécécsészét és a szomszédos utcákból borítottak már építési törmeléket is a konténerbe. És van olyan is, aki a szemétledobóba önti a húsleves maradékát. Ha ma és holnap is ezt teszi itt, Szombathelyen, és ha minden városban csak egy szemetelő gondolkodik így, akkor jövőre valószínűleg az ideinél is korábban eljöhet a túlfogyasztás napja Magyarországon.