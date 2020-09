Elhalasztják Czeglédyék perét

Érdekellentét miatt ki kellett zárni az egyik védőt, ezért elhalasztják a Czeglédy Csaba és társai ellen, mintegy 6 milliárd forintos költségvetési csalás miatt indított büntetőeljárás októberre kitűzött tárgyalásait a Kecskeméti Törvényszéken.

A Kecskeméti Törvényszék közleményéből megtudtuk, korábban a Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott esetében pedig jogerős ítéletet is hozott. Majd a Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.

A Kecskeméti Törvényszék további egy vádlott tekintetében tartott eddig előkészítő ülést, majd azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, október 1., október 6., október 8., október 13. és október 15. napjára tűzött ki tárgyalást.

A közleményben arról is írnak, hogy az iratok tanulmányozása során a Kecskeméti Törvényszék észlelte, hogy több vádlott védelmét ellátó védő korábban – 2017. október 9. és 2018. november 21. között – annak a vádlottnak a védelmét is ellátta, aki az eljárás során, egyezséget kötött és akivel szemben a Szegedi Törvényszék 2019. június 26. napján ítéletet is hozott.

„A büntetőeljárási törvény kimondja, hogy ugyanazon tényállás vonatkozásában a bűnösségüket tagadó és azt elismerő vádlottak védelmét – az érdekellentét miatt – ugyanazon védő nem láthatja el. Azon védőt pedig, aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsított az eljárás során, az eljárásból ki kell zárni” – írja közleményében a Kecskemét Törvényszék. A védő kizárásáról hozott határozat ellen még lehet fellebbezni. A tárgyalás új időpontját akkor tudják kitűzni, ha a határozat véglegessé válik, illetve új védőt hatalmaznak meg.