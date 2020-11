Élhetőbbé teszi Szombathelyt – A közlekedők már használják a Jáki úti kerékpárutat

Élhetőbbé teszik a várost, csillapítják az autóforgalmat a városon belüli kerékpárutak, amelyek a TOP programban a kormány döntésének megfelelően több mint 1 milliárd forint támogatásból épülnek. A Jáki úti már elkészült, nagy forgalmat bonyolít.

2016-ban, még az előző ciklusban született döntés a megyeszékhely kerékpárosbarát fejlesztéséről: 1,1 milliárd forintból Szombathely több pontján létesülnek új kerékpárutak, emlékeztetett Ágh Ernő, a választókerület önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP). A 11 kerékpárút egyike a Jáki úti – a Szalézi tértől a temetőig 950 méter hosszan biztosítja a kerékpáros forgalom biztonságos feltételeit.

Negyvenöt millió forintból készült el az út, a táblák és a felfestés hiányzik, de a közlekedők már használják. Az ott lakókat összeköti a várossal, a városlakókat a temetővel.

A Stromfeld lakóteleptől a Jókai parkig a 11 útszakasz egy egységes koncepció része, hosszú ideig szolgálja majd a szombathelyieket – tette hozzá dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, aki maga is szenvedélyes kerékpáros. Mint mondta, a kerékpár nemcsak sporteszköz, hanem egyre fontosabb közlekedési eszköz Szombathelyen is. Nyolcezerrel több az autó a városban, mint tíz éve. Mindehhez kerékpárutak kellenek a városban és környékén is.

Épül a Szombathelyt Sével összekötő, hamarosan elkezdődik a Szombathelyt Balogunyommal és a várost Véppel összekötő kerékpárút építése. Dr. Hende Csaba szorgalmazza a Söptével való kerékpáros összeköttetést is. Az úthálózat fejlesztése is nagy léptekkel halad – mondta – utalva a másfél milliárd forintból épült szakaszra, amely Rőtfalvát elkerülve éri el Ausztriát.

Ez az indulópontja az M87-es útnak, amelynek folyamatban van a tervezése és finanszírozásáról hamarosan dönt a kormány. Az északkeleti elkerülőről is dönt majd a kormány, csakúgy, mint a Szombathely–Egyházasrádóc négysávos útról. Körmend és Rábafüzes között lassan elkészül az M8-as, végül négysávos kijáratunk lesz Graz felé – a távlatokról is beszélt dr. Hende Csaba.

Kiemelt képünkön: Ágh Ernő és dr. Hende Csaba a Jáki úti kerékpárúton