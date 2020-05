Elhunyt Lakatosné Horváth Katalin szombathelyi jósnő

Nyugodjon békében!

A szomorú hírről tesvére számolt be közösségi oldalán, ahol szűkszavúan annyit írt, hogy kedd délelőtt elhunyt Lakatosné Horváth Katalin. A szombathelyi jósnővel lapunk többször is készített interjút, sőt rendszeresen jósolt olvasóinknak is. Legutóbb néhány hónapja, egészen pontosan a 2019-es év utolsó napján fürkésztük vele a bolygókat és a csillaglást. Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy az új esztendő vajon mit tartogat majd?

Lapunk részvétét fejezi ki a családnak!