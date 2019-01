Elismerést kaptak az Őrségi Kerékpáros és Terepfutó Fesztiválért

Bár a II. Őrségi Kerékpáros és Terepfutó Fesztiválig még három és fél hónap van hátra, a szervezők január elején már nekiláttak a teendőknek. Tavaly indították el a kétnapos rendezvényt, a folytatás nem kérdéses.

Sikerrel vette az akadályt az I. Őrségi Kerékpáros és Terepfutó Fesztivál életre hívásával az Őrségi Kerékpáros és Természetbarát Egyesület. A kétnapos rendezvényt idén is megrendezik, a szervezést január első hetében megkezdték. Légrádi Zoltán, az egyesület elnöke elmondta: nagy motivációt jelentett számukra a második alkalom tető alá hozásánál, hogy elismerést kaptak munkájukért az Országházban január közepén.

– A szabadidősport-mozgalom évnyitó fogadásán vettünk részt a Parlamentben. Az eseményen meglepetésünkre az általunk először megszervezett fesztiválért elismerő oklevelet vehettünk át Révész Máriusztól, a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős kormánybiztostól és Szemán Róberttől, az Ötpróba programsorozatot koordináló Nagy Sportágválasztó, BBU Nonprofit Kft. ügyvezetőjétől – tudtuk meg Légrádi Zoltántól, aki hozzátette: – Az oklevél nagy lökést adott abban, hogy folytatni kell, menni ezen az úton; van igény a rendezvényre. Az Őrségi Kerékpáros és Terepfutó Fesztivált azzal a céllal szerveztük meg, hogy minél többen sportoljanak, menjenek a szabadba és jól érezzék magukat.

Az elnök elmondta, hogy a májusi rendezvény nehezebb feladat elő állítja őket. Az immár második fesztiválra az előzőn előforduló apróbb hibákat kiküszöbölnék, ezért egy minden részletre kiterjedő forgatókönyvet írnak. Légrádi Zoltán úgy fogalmazott az esemény alapötletére vonatkozóan, hogy rést láttak az őrségi sportprogramokban, kevés futókat és kerékpárosokat egyaránt megmozgató rendezvénynek ad otthont a megye déli része. Végül kétnapos, bringásokat és futókat megmozgató versenyekkel teli eseményt hoztak létre. A tavalyi rendezvényhez képest változás, hogy idén „zöldebb” lesz – tükrözi ezt a program logója is. – Elkötelezett az egyesület a környezetvédelem mellett, ez saját egyéb rendezvényeinken is megnyilvánult – például a tavalyi évet záró szilveszteri gyalogtúra is úgy zajlott, hogy környezetbarát anyagú tányéron ettük a virs­lit, és nem voltak műanyagpoharak sem. A fesztiválon ezt folytatva megkérjük a versenyzőket, résztvevőket, hogy hozzanak magukkal kulacsot, amiből tudnak majd inni. Az ételt pedig búzakorpa tányérból fogyasztják el – emelte ki az egyesület vezetője.

Zajlottak megbeszélések az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságával, ők is kiveszik részüket az eseményből: környezetvédelmi fórumok lesznek párhuzamosan a versenyekkel. Hívnak kiállítókat is a helyszínekre, továbbá a minőségi gasztronómia is teret kap majd. A bringás-futós őrségi fesztiválra már lehet nevezni, az eseményt május 18–19-én tartják idén.