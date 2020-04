Eljárást indítottak a Vasivíz ellen – MEKH: Nincs meg Molnár Miklós szakmai tapasztalata

Megsértette a vezető szakmai tapasztalatára vonatkozó jogszabályi követelményeket a Vasivíz Zrt. – állapította meg a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH) ügyben eljáró főosztálya. Ez is szerepel a Vas Népe birtokába került jegyzőkönyvben. Vagyis nincsen meg Molnár Miklós víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata ahhoz, hogy a Vasivíz Zrt. vezérigazgatói feladatait elláthassa. A MEKH eljárást indított a Vas megyei társaság ellen.

Az előzmények

A Vas Népe elsőként írta meg: aggályos Molnár Miklós kinevezése a Vasivíz Zrt. élére, mivel kétséges, hogy rendelkezik-e a jogszabályban előírt víziközmű-szolgáltatásban szerzett ötéves szakmai tapasztalattal. Molnár vezérigazgatóvá történt megválasztása egyébként sem zajlott zökkenőmentesen, hiszen a társaság első közgyűlésén nem jelent meg a többségi tulajdonos, a szombathelyi önkormányzat képviselője. Csak a második, rendkívüli közgyűlésen – ahol Szombathely rendelkezett az ehhez szükséges többségi szavazattal – választották meg Molnár Miklóst a Vasivíz Zrt. vezérigazgatójává. Januárban a társaság igazgatóságának egyik tagja fordult a Szombathelyi Törvényszékhez, hogy tisztázza a helyzetet. Február elején pedig a MEKH tájékoztatta lapunkat arról, hogy egy átfogó ellenőrzésen felül hivatalból indított ellenőrzést a Vasivíz Zrt.-nél a vezető tisztségviselő szakmai gyakorlatának ellenőrzése tárgyában.

Korábbi cikkeink:

Lezárult az ellenőrzés

Az erről készített MEKH-jegyzőkönyv pedig a Vas Népe birtokába került. Ebből megtudtuk: a Vasivíz Zrt. álláspontja az, hogy a vezérigazgató rendelkezik a jogszabályban előírt szakmai tapasztalattal. Ezt a többi között azzal indokolták, hogy Molnár Miklós korábban a szombathelyi önkormányzat alpolgármestereként, bizottsági elnökeként és képviselőjeként részt vett a Vasivíz Zrt.-t érintő döntések előkészítésében és megalkotásában, végrehajtásában, valamint azok utólagos ellenőrzésében. Emellett például részt vett az ISPA projektben is, amelynek során szennyvíztisztítótelep- és csatornahálózat-fejlesztés is történt.

Az alpolgármesterség és bizottsági tevékenység nem elég

Ezzel szemben a MEKH álláspontja:„ Molnár Miklós képviselői, bizottsági és alpolgármesteri tevékenysége során részt vett a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos döntésekben is, azonban tevékenysége nem korlátozódott speciálisan a víziközmű-szolgáltatásra. Molnár Miklós nem volt alkalmazottja víziközmű üzemeltetést folytató víziközmű-szolgáltatónak, sem olyan más szervezetnek, amelynek feladata vagy tevékenységi köre speciálisan a víziközmű-szolgáltatás, vagy a víziközmű-szolgáltatási tevékenység hatósági szakmai felügyelete.” Majd leírták azt is: Az ellenőrzés során részletes vizsgálatot folytatott a hivatal az ellátásért felelősnek a víziközmű-rendszerek üzemeltetésében való részvétele, valamint az ellátásért felelős és a víziközmű-szolgáltató közötti kapcsolattartás tekintetében, mely alapján megállapítható volt, hogy az ellátásért felelős képviselőjeként szerzett tapasztalat nem tekinthető víziközmű-szolgáltatásban szerzett tapasztalatnak.”

Nem elég együttesen az 5 év

A MEKH nem osztotta a szolgáltató azon álláspontját, miszerint az öt éves szakmai tapasztalat szempontjából a vezetőt és helyetteseit együttesen kell figyelembe venni. Mint írták: „(…) a tájékoztatásban szereplő „együtt számított időtartam” az 5 éves időszakra vonatkozik, és nem az egyes vezetők és helyettesek összesített tapasztalatára.”

Kifogások az ellenőrzés miatt

A jegyzőkönyvből kiderült az is, hogy a Vasivíz Zrt. több kifogást is megfogalmazott a MEKH ellenőrzése során. Így például azt, hogy az ellenőrzés tárgyaként a vezető tisztségviselő szakmai gyakorlatának ellenőrzése szerepel, illetve azt, hogy az ellenőrzés önállóan csak a vezetőre vonatkozott. A Vasivíz Zrt. kérelmezte az ellenőrzés kiterjesztését a vezető helyetteseire, illetve annak vizsgálatát, hogy a MEKH rendelkezik-e a megfelelő hatáskörrel, illetve illetékességgel az ellenőrzés lefolytatására. A MEKH e téren sem értett egyet a szolgáltató álláspontjával, így indoklás után leszögezte: „jelen ellenőrzés lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel is rendelkezik.” Szükségtelennek tartották az ellenőrzés kiterjesztését is, mivel a vezérigazgató helyetteseivel kapcsolatban nem állt rendelkezésre olyan adat, amely a jogsértést valószínűsítené.

A MEKH végül azt állapította meg: „(…), hogy a Szolgáltató (a Vasivíz Zrt.- a szerk.) megsértette a vezető szakmai tapasztalatára vonatkozó jogszabályi követelményeket, mivel a munka törvénykönyve szerinti vezető víziközmű-szolgáltatásban szerzett szakmai tapasztalata nem éri el az öt évet.”

Mi történhet ezek után?

A hivatal a feltárt jogsértések miatti jogkövetkezmények megállapítására március 31-ével eljárást indított, az ügyintézés határideje 75 nap. A jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatosan a Vasivíz Zrt. nyolc napon belül juttathatja el észrevételeit, nyilatkozatait.

Az ügyben kerestük a Vasivíz Zrt-t is, hogy mi most a társaság álláspontja az ügyben, és hogy a helyzet várható következményei miatt a társaság érdekében lemond-e vezérigazgatói székéről Molnár Miklós. Amint kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Frissítés!

Válaszolt a Vasivíz: nem áll módjukban tájékoztatást adni

Mi az ügyben most a Vasivíz Zrt. álláspontja?

A társaság további zavartalan működése érdekében lemond-e a vezérigazgatói posztjáról Molnár Miklós?

Tájékoztatta-e a Vasivíz Zrt. a MEKH megállapításairól a cég igazgatóságát, felügyelő-bizottságát, a többségi tulajdonos önkormányzatot, más, a társaságban tulajdonos önkormányzatokat?

Kezdeményezték-e igazgatósági ülés összehívását a társaságnál? Ha igen, milyen határidővel, milyen napirenddel? Ezeket a kérdéseket küldtük el a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója és kommunikációs vezetője felé.

Utóbbitól a következő választ kaptuk: „A VASIVÍZ ZRt.-nél folyamatban lévő hatósági eljárásokról nem áll módomban tájékoztatást adni.”

A válaszban így arra nem tértek ki, hogy Molnár Miklós lemond-e vezérigazgatói posztjáról.