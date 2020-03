Eljött az idő, hogy magunkba nézzünk – Online követhettük: Szólj be a papnak!

Nem maradt el a Szólj be a papnak! vitafórum soron következő alkalma sem, de a különleges helyzet különleges megoldásokat követelt.

Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, Jakab Bálint, a szombathelyi református gyülekezet lelkipásztora és Gregersen-Labossa György evangélikus lelkész Pezenhófer György moderálásával pénteken online, élő közvetítéssel készültek, így fogadták a kérdéseket is. A téma nem is lehetett volna aktuálisabb: koronavírus vs. egyház.

Pénteken este pillanatok alatt már több százan nézték az interaktív beszélgetést. Felvetődött: vajon Isten büntetése-e ez a járvány? Dr. Székely János azt mondta, a világban sok olyan dolog történik, amely Isten akarata ellen van, az anyagvilágnak van esetlegessége, szabadsága. Ugyanakkor Isten benne van minden dologban, ami a világban történik, így a járványban is. Ő nem büntetésnek, hanem jelnek tekinti a történéseket. Jakab Bálint szerint ezt a nyomorúságot alkalommá tehetjük arra, hogy igazán megéljük a böjtöt, megtaláljuk Isten jelenlétét. Gregersen-Labossa György szerint pedig felébredhet mindenkiben a közösség iránti vágy.

Abban mindannyian egyetértettek, itt az ideje, hogy az emberek kicsit magukba nézzenek. Abban is, hogy az egyház segítő szervezetei előtt most nagy feladatok állnak. Felidézték az előző időszakok járványait is, ahol a vallási vezetők támogatták a lakosságot. Az egyháztörténet lapjain rengeteg hasonló történetet lehet olvasni.

Sok kérdést kapnak a járvány miatti intézkedésekről, erre azt mondták, ezeket nem a félelem vezérli. Ezeket a lépéseket a közösségért tett felelősség motiválja. Akik erről döntöttek, nem gyávák, hanem előrelátók. Volt példa rá, hogy egy vallási összejövetelen Koreában egy ember öt­száz másikat betegített meg.