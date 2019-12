Elképesztő összefogás és Savaria Karnevál – Ez történt augusztusban

Összegyűjtöttük augusztus legolvasottabb cikkeit, mutatjuk a részleteket:

A 2019-es év múltidéző sorozatát az augusztusi történésekkel folytatjuk. Az év nyolcadik hónapjában rengeteg minden történt, elloptak egy gímbikát, megmentették egy nő életét és félig mosta csak el az eső a Savaria Karnevált.

A vadászokat megelőzve lőtték ki az elejtésre szánt, 11 kilós trófeájú gímbikát szombatra virradó éjszaka, majd kizsigerelték és ellopták.

A kőszegi ostromnapokon lett rosszul egy hölgy a tömegben, szerencséjére Iszak Péterné az a megyei ÁNTSZ főápolója is észrevette az eseményeket. Az asszonyt férje szólítgatta, többen is felfigyeltek rá és a segítségére is siettek volna. Interjúnkban az életmentő hölggyel beszélgettünk.

A karneváli éjszakák legkedveltebb helyszíne idén is a Borok utcája és az innen nyíló Sörtér volt, ahol most is összegyűltek a baráti társaságok, hogy közösen kóstolják végig a standok kínálatát. Emellett számtalan árus portékája csábította vásárlásra a tömeget, akik este különböző koncerteken énekelhettek és táncolhattak egy ritmusra.

