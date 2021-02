Elképesztő szabálysértések, valószínűleg még a rendőrök álla is leesett (Videóval)

25 pofátlan(tan)ítás videó rész után most egy Best of 2020 válogatást adott közzé a Baleset-megelőzés.

Kicsit több, mint négy és fél percbe sűrítették össze az elmúlt 25 rész legjobbnak gondolt pofátlanításait. Néhány manőver még most is megdöbbentő és sok olyan járművezető szerepel az összeállításban, akitől valószínűleg még a rendőrautóban ülők álla is leesett – írja a bpiautosok.hu. Ha nem látod nem hiszed el, hogy egy busszal tilosban, a piroson át, az álló autókat kikerülve fog előzni a sofőr vagy, hogy tényleg van olyan autós, aki gond nélkül hajt végig szemből az egyirányú utcán. Sajnos ők is köztünk közlekednek és sokszor a nemtörődömségükkel, felelőtlen magatartásukkal sodornak veszélybe ártatlan közlekedőket, ezért örülhetünk annak, hogy a rendőrség tevékenykedik azon, hogy kiszűrje őket a forgalomból.