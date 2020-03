Elkészülhet határidőre a Radó-ház Répcelakon

A város központjában jól halad a Radó-ház felújítása. Az elhanyagolt, romos épület kívülről már teljesen kész. Folyamatos a munka. A júniusi határidőre kész lehet

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: így lesz tökéletes a sonka

Sokáig Répcelak belvárosának szégyenfoltja volt a teljesen elhanyagoltan romosodó Radó-ház. Miközben a Fő tér és környezete teljesen megújult, a város egyetlen műemléke az enyészet jeleit mutatta. A város vezetése többször nekifutott a problémának. Az egykori Radó-kastély és a hozzá tartozó családi kripta a második világháború során lepusztult, majd megsemmisült. Mindössze a ma ismert kis épület maradt meg belőle. Szabó József polgármestertől megtudtuk, hogy jól halad a munka, az épület kívülről már teljesen kész. Hátravan még a terasz, a tereprendezés és a parkosítás. Zajlik a belső restaurálás.

Az épületben alakítják ki a Radó Kálmán emlékszobát. Vas vármegye egykori főispánjának leszármazottaitól már érkeztek tárgyak a kis múzeumhoz. Készülnek a korhű bútorok, és a másolat is megvan már a megyeházán található, Radó Kálmánt ábrázoló festményről. Az épület a művelődési ház és könyvtár intézményi keretei között fog működni. Az emlékszobán kívül új közösségi tér is létrejön, mely kulturális eseményeknek lesz a helyszíne, és helyet kap az épületben egy kávézó is.

Szabó József elmondta még, hogy az idei Répce fesztiválon tervezték átadni az épületet. Bár a rendezvény valószínűleg elmarad, a júniusi átadásnak nem lesz akadálya.