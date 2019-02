Elkezdődött a közvilágítás megújítása a megyeszékhelyen, pozitív visszajelzésekkel

Elkezdődött és jól halad a közterületi lámpák cseréje a megyeszékhelyen. Illés Károly alpolgármester cáfolja az Éljen Szombathely! frak­ció nyílt levelében foglaltakat.

Az elmúlt években elfogadott jogszabályok minden eddiginél komolyabban kezelik az útvilágítás kérdését – különös tekintettel a fényszennyezésre és a zavaró fényre. Ezért Szombathelyen is időszerűvé vált a lámpatestek cseréje. A már zajló munkákról, a tapasztalatokról Illés Károly alpolgármestert kérdeztük.

– Januárban a tervek szerint megkezdődött a közterületi lámpatestek cseréje. A tavalyi sikeres közbeszerzés alapján a kivitelező ütemezetten végzi a munkát. A herényi és kámoni városrészen, mások mellett a Bertalanffy Miklós, a Senyefai és a Szent Imre herceg utcában, valamint a Minerva lakótelepen a lakosság megelégedésére zajlanak a munkák. A kivitelezés során először minden utcában fényerősséget mérnek, ezt megismétlik a lámpatestek cseréje után is, folyamatos tehát a kontroll. Ha bármilyen hibát, minőségi romlást találunk, akkor pedig azonnal intézkedünk – mondta az alpolgármester.

Vasárnap aztán lakossági jelzésre hivatkozva dr. Nemény András, az Éljen Szombathely! frakciójának vezetője nyílt levélben szólította fel dr. Puskás Tivadar polgármestert a közterületi lámpák cseréjének leállítására. A frakcióvezető szerint az új lámpák környéke sötétben nem biztonságos, a járdák balesetveszélyesek.

Az ellenzéki kritikára rea­gálva Illés Károly alpolgármester kijelentette: a héten az önkormányzat által megbízott független műszaki ellenőr értekezletet hívott össze: vizsgálják, hogy az oladi lakótelepen mi okozhatta a problémát. A frakcióvezető által leírtakra – miszerint a csere előtti fény nagyobb volt – ugyancsak válaszolt: erre az a magyarázat, hogy a korábbi nátriumlámpák, bár a környezetet bevilágították, valódi feladatuknak nem feleltek meg, a közutat és a közterületet ugyanis nem világították meg a szabványos értékkel. Szerinte az ellenzék által keltett világvége-hangulatnak nincs alapja, sőt, az önkormányzathoz több pozitív visszajelzés érkezett.

A cél az, és ezért mindent megtesznek, hogy jobb minőségű, jóval költséghatékonyabb legyen a szombathelyi közvilágítás – a beruházástól mintegy 50 százalékos energiamegtakarítást várnak. A herényi Hóvirág utcában él Karvalics Lászlóné. Azt mondja: észre sem vette, hogy mikor szerelték a lámpákat, de a napokban, amikor hazafelé tartott a férjével, örömmel vették tudomásul, hogy jól kivilágított most a környék, még az udvarukra is bejut a fény. Ismerősei is megerősítették: szükség volt már a cserére. A környéken egy időben voltak betörések, az évtizedekkel korábban felszerelt sárga fényű lámpák nem adtak elég biztonságot. Az a véleménye, hogy ha valakit zavar a fény, használja a másodfüggönyt vagy húzza le a redőnyt. – A fényméréseket továbbra is folyamatosan végezzük, a helyszíneket a kivitelezőkkel egyeztetjük, így nyomon tudjuk követni, milyen mértékben javul majd Szombathely közvilágítása. Természetesen csakis a jobb eredmények elfogadhatók – nyugtatta meg az aggódókat Illés Károly.