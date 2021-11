Elkezdődött a régészeti feltárás – Szombathelyen az északi elkerülő 40 milliárdból épülhet meg – fotók

Megjelentek az első munkagépek, megkezdődött a régészeti feltárás a 87-89-es számú főút Szombathely hiányzó északkeleti elkerülő szakaszán – jelentette be Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője pénteken a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.

Szeptember végén lapunk is hírt adott arról, hogy a Közbeszerzési Értesítőben megjelent a 87-es út Szombathelyt elkerülő északkeleti szakaszának kiviteli terveire és kivitelezésére a közbeszerzési pályázat. Egy hónappal ezelőtt pedig Dömötör Csaba parlamenti államtitkárral, miniszterhelyettessel tartott Hende Csaba közös sajtótájékoztatót, amelyen megerősítette: folyamatosan zajlanak nemcsak az elkerülő, de a M87-es út Szombathely és Kőszeg, valamint az M86-os út Körmendtől Szombathelyig tartó szakasz megépítésének előkészületi munkálatai is.

Akkor kinyomtatott, látványos, nagy méretű térképek mellett beszélt a részletekről, pénteken pedig már a helyszínen számolt be az újabb fejleményekről: megjelentek az első munkagépek az új elkerülő szakaszán, elkezdődött a régészeti feltárás előkészítése.

Vizi Norbert, a NIF Zrt. projektiroda vezetője elmondta, a 6,2 kilométer hosszú elkerülő út megépítésének előfeltétele a régészeti feltárás a leendő nyomvonalon. A mostani ásatásokkal ezt készítik elő, ez alapján derül ki, milyen mélységben kell átvizsgálniuk a szakembereknek a területet.

– Szombathely múltját és jövőjét is az utak határozzák meg. Ezek között vannak belső és külső, tranzit utak. Az északi elkerülő azért is kardinális fontosságú, mert egyszerre fogadja majd a Kőszeg felől a régi és az új gyorsforgalmi út, illetve a Bucsu felől érkezőket, másrészről átveszi a Puskás Tivadar utcai vasúti felüljáró kikötése révén az iparterület forgalmát is. Ez azt jelenti, hogy ha ez elkészül, tehermentesül a Zanati út és a Metro Áruház melletti körforgalom – hangsúlyozta Hende Csaba. Hozzátette: ez az útszakasz a Szombathelyen áthaladóknak és a városban élők miatt is kulcsfontosságú, a jelenleginél jóval egészségesebb és kedvezőbb közlekedési körülményeket teremt.

A sajtótájékoztatón elhangzott, november 11-éig három érvényes pályázat érkezett, ezek összege 37 és 42 milliárd forint közötti. – Átlagban tehát mintegy negyven milliárd forintba kerül a beruházás, a szükséges összeget pedig a kormány már egy tavaly decemberi kormányhatározatban vállalta. A győztes ajánlat kiválasztása után a kormánynak hoznia kell egy újabb, megerősítő határozatot. Ennek kilobbizásán dolgozom most nagy erőkkel, reményeim szerint még az idén döntés születhet – ismertette a részleteket Hende Csaba, aki úgy számol: ezt követően a jövő év első negyedévében elkezdődik a tényleges munka. A kivitelezése harminc hónap áll rendelkezésre, tehát 2024 második felében elkészülhet a szombathelyi elkerülő még hiányzó szakasza.

– Ez is bizonyítja, Magyarország kormánya számára fontos Szombathely. Azért dolgozom, hogy ez továbbra is így maradjon, és remélem, hamarosan újabb jó hírekről számolhatok be – húzta alá Hende Csaba.