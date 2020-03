Ellátás a szakmai protokoll szerint, csökkentve a személyes találkozások számát

SZOMBATHELY A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a várandósokra kiemelten vonatkoznak az elővigyázatossági előírások. A várandósgondozásban az előírás szerinti vizsgálatokat elvégzik. Az egészségügyi rendszer leterheltsége miatt azonban a nem létfontosságú vizsgálatokat, műtéteket elhalasztják.

Változatlan formában zajlik a várandósgondozás, és nem állították le a szülészeti és a sürgős nőgyógyászati ellátást sem – ez az információnk a Markusovszky kórházról. A kötött idejű vizsgálatokat – például a genetikai szűrővizsgálatokat – továbbra is időben elvégzik, ugyanígy a vércukorterhelést és a szükséges UH- és NST-vizsgálatokat is. A szülészet-nőgyógyászati osztályon változás, hogy az elektív (tervezhető), mind az egynapos, mind a hagyományos műtéteket a járvány idejére felfüggesztették, a már előjegyzett betegeknél sem végzik el. Kizárólag halasztást nem tűrő ellátás vehető igénybe, azok a vizsgálatok és műtétek, amelyek az életveszély elhárítását vagy maradandó egészségkárosodás elhárítását szolgálják (például a császármetszés, a vetélések befejezése és a terhesség-megszakítás).

A celldömölki telephelyen a várandósgondozás az érvényben lévő rendelet alapján a szakmai protokoll szerint zajlik: az előírás szerinti vizsgálatokat elvégzik, a laboratóriumok a várandóssággal kapcsolatos vérvételeket teljesítik. Igyekeznek azt megoldani, hogy a várandósokat térben, időben elkülönítsék, tájékoztatott dr. Farkas Péter orvosigazgató-helyettes. A szentgotthárdi rendelőintézetben is érdeklődtünk. Dr. Klósz Beáta intézményvezető elmondta: a várandósgondozás náluk is a szakmai protokoll szerint zajlik, előre egyeztetve, minimálisra csökkentve a személyes kontaktus lehetőségét. A rendelőintézetbe egyenként bocsátják be a vizsgálatokra érkezőket, „zsilip” működik a bejáratnál, rendkívül körültekintően látják el a feladataikat.

Változatlan feltételekkel és formában továbbra is zajlik a várandósgondozás a MÁV-rendelőben. Az eddig is végzett vizsgálatokat, kezeléseket továbbra is elvégzik. Igyekeznek a kismamákat időpontra ellátni, minél rövidebb várakozással, és megakadályozzák, hogy a folyosón több emberrel találkozzanak – mondta el kérdésünkre dr. Kovács Lajos, az intézmény vezetője. Szerdától a belépéskor a kismamáknak egyszer használatos maszkot adnak, amit a bent tartózkodás alatt viselniük kell. A leleteket, eredményeket, ha nem kell fizikailag jelen lenniük, telefonon értékelik. Ha kezelésre van szükség, azt vagy a felhőbe írják fel, ritkább esetben személyesen megbeszélik. A Vas megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályán úgy nyilatkoztak: a rendkívüli helyzetben továbbra is fontos feladatnak tekintik az országunk jövőjét megalapozó várandósok gondozását és azt, hogy a személyes megjelenést igénylő ellátások (pl. vérvételek, szakorvosi vizsgálatok) továbbra is minél több eddigi helyszínen folytatódjanak. Azt kérik: a terhesség megállapítását követően a várandósok telefonon vegyék fel a kapcsolatot a védőnővel, és ő további utasításokkal látja el őket.