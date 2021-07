Ellopták a Csepregen ikonikussá vált motort, amivel apuka szállította autizmussal élő lányát

Elloptak egy motorkerékpárt az egyik Ady utcai lakóház elől, de pár hét múlva valaki felismerte, így a motor meglett, a napokban a rendőrség lefoglalta. A mopeddel az autizmusban érintett Marcsit szokták szállítani.

A történetet az édesanya, Rumi Edina mondta el, aki a közösségi oldalra is kiposztolta, hogy a moped eltűnt. A posztot sokan megosztották, szerettek volna segíteni megtalálni a motort, ami az elmúlt években ikonikussá lett Csepregen. A szülők külön élnek, az édesapa, Bognár Géza azért vásárolta ezt a motort 6-7 évvel ezelőtt, hogy könnyen, gyorsan el tudja vinni egy utcányira lévő házához az autizmussal élő Marcsit. Jellegzetessége volt a városnak, ahogy apa és lánya ülnek a robogón és mennek.

Az anyuka le is fényképezte őket, hogy a fotót – kommunikációs elemként – betegye a lány napirendjébe, amely látható és konkrét információkat ad arról, hogy mi történik és milyen sorrendben, ennek a képnek Marcsi mindig nagyon örült, mert imád motorozni. – Aznap, amikor eltűnt a motor, lomtalanítás volt a városban, a házak elé ki volt téve a felesleges holmi. Az apja hazahozta Marcsit a motorral, letámasztotta kint a kapu előtt, ahogy szokta, bejöttek, beszélgettünk, aztán kikísértük Gézát, és a motornak hűlt helye volt – mesélte Rumi Edina.

– Hazavittem őt autóval, persze rögtön hívta is a rendőrséget, feljelentést tett. Ez egy kerékpárnak számító, rendszám nélküli, kínai gyártmányú moped, nem nagy értékű, de fontos szerepet töltött be az életünkben. Mikor kitettem a közösségi oldalra, több mint ötszáz megosztása volt, vártunk, reméltük, hogy megtaláljuk. Körülbelül húsz nap telt el, Géza jött haza Ausztriából, munkából, amikor egy ismerőse felhívta, hogy látja a robogót: Csepregen motorozik vele valaki. Géza megkérte ezt az ismerősét, hogy kövesse az illetőt, ment is utána egészen Szakonyba. Ott figyelte, és látta, hogy a szerzeményt a haverok is kipróbálják, aztán a csepregi ember hazatért, Géza barátja utána. Látta, melyik utcában, melyik házba ment be. Géza közben felhívta a szombathelyi rendőrségi ügyeletet, amely kiküldte az adott helyre a büki rendőröket. Ők elővették ezt az embert, hogy honnan van a motor, azt mondta, ő úgy vette. A rendőrök a mopedet lefoglalták.

A család reméli, hogy most már hamar lezárják az ügyet, és visszakaphatják a motort. Nem tudni, hogy az az illető lopta-e el, akinél megtalálták, vagy ő tényleg vette – a nyomozás a rendőrség dolga –, valószínűsítik, hogy tényleg vette, mert ha tudta volna, hogy lopott, csak nem robogott volna vele a városban. Az anyuka érdekességként megjegyzi, hogy valakik nagyon bátrak voltak a lomtalanításkor, mert azon a napon Rumi Edináék szomszédjához kerékpárral jött az anyós, és az a bicikli is eltűnt. Közben az apuka vett egy elektromos rollert, most azzal szállítja Marcsit, aki ezt is szereti, de a motor az motor.