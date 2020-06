Elmentünk a szlovén határra megnézni, a nyitás hogyan működik – Vasi ingázókat is kérdeztünk

Kedden már mind a 12 átkelőt lehetett használni Magyarország és Szlovénia között. Elmentünk a határra kedden megnézni, a nyitás hogyan működik. Felsőszölnökön például kedden már csak két betontömb jelezte, hogy hétfő estig nem lehetett erre közlekedni, de már ezek sem jelentenek akadályt.

Az operatív törzs kedd délelőtti tájékoztatóján Kiss Róbert rendőr alezredes megerősítette Szíjártó Péter bejelentését: keddtől egyetlen magyarországi, schengeni belső államhatárt érintő átkelőhelyen sem ellenőrzik az áthaladókat kollégái, az országok rendvédelmi szervei között történt egyeztetések eredményeképpen hétfőn 19 órától a magyar–szlovén határátkelőhelyeken és határátlépési pontokon is megszűnt a határforgalom ellenőrzése.

Ezeket az átkelőket március 12-én zárták le, így a Vas megyei szlovén határszakasz átkelői teljes egészében üzemen kívül voltak. Az április elsejei határnyitással két vasi határátlépési pontot nyitottak újra. Ennek köszönhetően a magyar és szlovén állampolgárok – ahogy arról beszámoltunk – ismét használatba vehették a Kétvölgy–Cepinci, valamint a Bajánsenye–Hodos határátkelőket. A határátkelő ekkor még csak reggel hat és este hét óra között volt használatban. Már ez jelentős könnyebbség volt a határ mentén élőknek.

Hétfőn estétől pedig visszaállt a régi rend. A felsőszölnöki szlovén határnál kedden délelőtt már csak a két hatalmas betontömb jelzi, hogy hétfő estig nem lehetett erre közlekedni. Bár a forgalom errefelé még elég gyér, elcsípünk egy határon túli autóst. Ő németül jelezte, hogy „minden szabad”: „Alles ist frei!”.

Szintén szabad az átjárás Magyarszombatfa és Pártosfalva között. – A határzár a lakosság tíz százalékát érintette közvetlenül – tudjuk meg Albert Attilától, a falu polgármesterétől. Mint mondja, reggel és délután veszik legtöbben igénybe az átkelőt iskola és munka miatt. A boltosuk Pártosfalván él, a határzárral veszélybe került a település boltjának, kocsmájának és dohányboltjának működése.

Vörös Zoltánnal az átkelőnél találkozunk: azt mondja, felhőtlenül örül a határnyitásnak. Gyermekeit szlovén iskolába járatja, az elmúlt három hétben – miután ismét megnyitották az oktatási intézményeket – Hodosra kellett áthordania a gyerekeket, iskolájuk elintézte, hogy nagyobb buszt küldjenek a településre, amibe a magyar kisdiákok is beférnek. – Ez még így is naponta oda-vissza 16 kilométerrel több utazást jelentett. Muraszombat közelebb van, mint akármelyik magyar város, bevásárolni is oda járunk. Családi, baráti kapcsolatok is kötnek minket a határ túloldalára.

A pártosfalvi mezőgazdasági bolt vezetője, Kócán András munkájából adódóan ingázik Magyarszombatfa és a szlovén település között. Az elmúlt hetekben három kilométer helyett ötvenet kellett vezetnie, így nagyon örült a hírnek, hogy települése határátkelője is megnyílt. Az április eleji határnyitásokat megelőzően Rédicsre százhúsz kilométert utazott, a szokásos hét

helyett.

– Otthon állattenyésztéssel foglalkozom, egy órával előbb fel kellett kelnem, hogy el tudjam látni az állatokat – mondta András, majd hozzáteszi: ha bármi gond volt, eddig a szomszéd faluból pár perc alatt átért, ezt az elmúlt három hónapban nem tudta volna megtenni.