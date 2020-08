Élmény a csomagszállítás utolsó kilométerére -Szombathelyi cégvezető mesélt lapunknak

Pénzre váltjuk a szabadidődet – ajánlja leendő futárjainak a közösségi csomagszállításba innovációt hozó budapesti startup. Alapítói is ezt tették anno a saját szabadidejükben, közben alkalmazottból saját maguk főnökei lettek, azóta egyre növekednek, terjeszkednek. A cég vezetője, Domán-Kratochvill Dóra Szombathelyen nőtt fel.

Üzleti vállalkozást épített az ötletéből még 2017-ben néhány fiatal: megújították a városon belüli csomagszállítást, a hatékonyságot és az élményszerűséget kidomborítva egy, az Uberhez (online utazásszervező szolgáltatás) hasonló futárszolgálat létrehozásával. Többlépcsős finanszírozásban a hazai innovatív elképzeléseket támogató kockázati tőkealap-kezelő, a Hiventures segítette indulásukat – eddig összesen 130 millió forintot fektettek a kisvállalatba. Mostanra a ViddL-nek több mint ezerfős futárbázisa van, és a kisebb webshopokon kívül néhány multival is egyre szorosabb az együttműködése a fővárosi csomagszállításban. Kreatív és innovatív online felületük, egy mobilalkalmazás, a futárok és persze fiatal csapatuk adja mindehhez az alapot. A 31 éves szombathelyi Domán-Kratochvill Dóra az elmúlt években több startup versenyt nyert cég egyik tulajdonosa, ügyvezetője, nem utolsósorban egy hat hónapos kisfiú édesanyja vállalkozásukról és az oda vezető útról is beszélt.

A nagy növekedési potenciállal rendelkező induló vállalkozások a startupok.

Többségük termék- vagy üzletimodell-innovációval foglalkozik, és a nemzetközi piacokra készül. A globálisan elterjedt vállalati formát a szombathelyi Bolyai gimnázium után a Budapesti Gazdasági Főiskolán közgazdászként diplomázott Dóra ismerte, de egy bankban gyakornokként, majd főállású projektmenedzserként talán nem gondolt arra, hogy társaival az ötletüket egy befektetőnek prezentálják majd, és, hogy akarásuk, kommunikációjuk, a befektetett tőke és többször újragondolt üzleti modell életben is tartja majd vállalkozásukat.

– Már projektmenedzserként dolgoztam egy budapesti bankban, amikor megismertem a későbbi férjemet, Domán Dánielt. A cég, ahol Dani IT-fejlesztőként dolgozott, Luxembourgba költözött. 25 évesek voltunk akkor, és mivel mindketten néhány évet külföldön akartunk tölteni, vele tartottam. Könnyen találtam állást: projektmenedzserként egy egészségbiztosító cég lett a következő munkahelyem. Egy idő után mindkettőnkben megfogalmazódott: több impulzusra vágyunk, a gyerekvállalás előtt jó lenne még valamilyen kalandosabb dologba, saját vállalkozásba fogni. Akkoriban kezdtek egyre népszerűbbek lenni a startupok. Tudtuk, hogy kockázatosak: csak akkor működnek, ha valaki nagyot tud velük dobbantani. Az IT szektorban a legjellemzőbb ez a forma – ez a férjem révén adott volt, de én is mindig informatikai projekteket menedzseltem. A későbbi koncepcióhoz képest az Oszkár-telekocsi-szolgáltatáshoz hasonló futárcég ötlete körvonalazódott először. Végül a külföldön már működőképes közösségi csomagszállítási modell üzleti tervét prezentáltuk a későbbi tőkefinanszírozó partnerüknek. Harmadikként Molnár Zoltán grafikus társult hozzánk, aki design oldalról jelentett nagy segítséget a kezdetektől. Végül feladtuk a külföldi életünket és 2017-ben visszaköltöztünk Budapestre – az első 9 milliós tőkebefektetést már itthon kaptuk.

És, hogy miért ezen a területen vállalkoztak?

Azt tapasztalták, hogy bár egyre népszerűbb az online vásárlás és egyre több a webáruház, a hagyományos logisztikai cégek nem mindig bírnak a nagyszámú csomaggal, és sokszor problémás, az utolsó kilométeren pedig kifejezetten időigényes a kiszállítás. Piackutatásuk nyomán az is kirajzolódott: a futárok sem feltétlenül elégedettek munkakörülményeikkel. Sőt, kiderült, hogy a logisztikai iparág óriási munkaerőhiánnyal küzd. Dóráék 2018 májusában élesítették rendszerüket, amely a belvárosi csomagszállítás utolsó kilométerének megújítására koncentrál (last mile delivery), arra a szakaszra, amikor az ügyfélhez érkezik a csomag. A kiszállítást szabadúszó, szerződéses jogviszonyú biciklis, gyalogos, rolleres, robogós futárok rugalmas mozgósításával oldják meg. A megrendelő itt is pontosan nyomon követheti csomagja útját, de plusz csomagszállítási élményt is kap: pontos és rövid időablak van a csomag érkezésére. Messengeren kaphat értesítést a futár helyzetéről, módosíthat kézbesítési helyszínt és időpontot, amit a futár azonnal észlel az applikációjában. Eddig több mint 100 ezer csomagot szállítottak ki, törekedve a lehető legjobb sikeres kézbesítési arányra.

– Az első időkben az volt az elképzelésünk, hogy kisebb webáruázaknak szállítunk majd Budapesten belül. Ezeknek azonban kevesebb termékük és megrendelésük van, így ez nem hozott kellő növekedést. Startup vállalkozás lévén, a következő körös befektetés előtt állva tudtuk, csak akkor remélhettünk a befektető részéről újabb támogatást, ha nagyon jó számokat hozunk, különben lehúzhatjuk a rolót, és egyéves munkánk mehet tönkre. Ezután kerestünk meg olyan logisztikai cégeket, multikat, akiket addig a versenytársainknak gondoltunk. Az ő erősségük a raktározás, a nagy mennyiségű csomag kiszállítása, ám a belvárosban nehezen boldogulnak nagy furgonjaikkal és nincs olyan szolgáltatásuk, ami a címzetteknek a kiszállításkor élményt adhat. Azóta több nagyvállalattal megállapodtunk, vagyunk partneri viszonyban.

A vállalkozás az alapítókon kívül jelenleg öt IT-fejlesztőnek, három üzletfejlesztőnek, két designernek és a háromfős operatív csapatnak ad biztos megélhetést.

Mióta Dóra a kisfiával van otthon, az ügyvezető szerepkört Tüske Tamás vette át, aki egyben tulajdonos is lett. Cégük háromkörös befektetésen van túl, már megvetették a lábukat. A következő – növekedési – tőkeinjekció a terjeszkedést szolgálja majd, először a nagyobb városokba, utána lehetőség szerint külföldre. Kiemelt fontosságú céljuk – az alapjai már megvannak –, hogy stratégiai együttműködést alakítsanak ki a Magyar Postával. Annak masszív háttere és infrastruktúrája mellé a ViddL adja az innovációt, a rugalmasságot és a dinamizmust. Ezzel a Nyugat-Európában már működő modellel a fejlesztést fel lehet gyorsítani. Budapest után Győrben és Debrecenben tervezik az indulást, ezeket követi több megyeszékhely, egyetemi város – a nem túl távoli jövőben Szombathelyen is találkozhatunk velük.