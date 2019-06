Élmények sorjáztak az Kneipp-akciónapokon

Újabb lendületet kaptak, kaphattak a Kneipp-törekvések Vas megyében a nemzetközi Kneipp-akciónapokkal. Mintegy 120 vendég járta be Vas megyét négy nap alatt, két év múlva Németországban lesz a következő találkozó.

Kétnyelvű, magyar és német szentmise volt az egyik záró eseménye a nemzetközi Kneipp-akciónapoknak Olaszfán. Vereb Zsolt Sch.P., a hédervári plébánia kormányzója Máté evangéliuma nyomán a csodáról beszélt. – Öt kenyér és két hal elegendő lesz Jézus szavára. A hit, az együttműködés indítja a csodát. Nekünk is hinnünk kell, együttműködésünk során csoda fog történni. Ezt kívánom a Kneipp Szövetség munkájához – fogalmazott szentbeszédében a plébános, magyarul és németül is. Azt kívánta, a magyarországi és a nemzetközi Kneipp-szövetség tagjai számos csodát tegyenek embertársaikban és magukban egyaránt. A szentmisére megtelt Olaszfa kis temploma, és tele volt közben a plébánia­udvaron felállított rendezvénysátor is a négynapos találkozó záróestéjére. Volt, aki aznap a Jeli Arborétumban, volt, aki Ölbőn járt, aztán Olaszfán gyűltek össze, miután az előző napokon Sárváron és Szombathelyen is volt program. – Elégedettek voltak, azt mondták, jó rendezvényt szerveztünk nekik Kneipp-szempontból, meg a kulturális programok és a vendéglátás szempontjából is – összegezte Fekete Róbert, a Szívügyünk Olaszfa Egyesület vezetője, az idei akciónapok főszervezője. Emlékeztetett, hogy a Szívügyünk Olaszfa Egyesület tagja a Magyarországi Kneipp Szövetségnek, „civilként” szervezték a négynapos eseménysort. A mintegy 120 vendégük Ausztriából, Németországból, Svájcból, Erdélyből, Szlovéniából és Olaszországból érkezett. – Azt értékelték, hogy bár csak nemrég indult a Kneipp Magyarországon, mégis sok mindent elértünk – mondta el a főszervező. Olaszfa tetszett a legjobban a vendégeknek, a faluban már hat-hét éve dolgoznak a Kneipp-attrakciókkal, azok fejlesztésén. Fekete Róbert úgy fogalmazott, lassan beérnek a törekvéseik, és persze további célok vannak.

– Szeretnénk bővíteni a gyógynövénykertünket, aztán a plébániakertben egy meditációs helyet szeretnénk kialakítani egy rózsakerttel, a továbbiakban pedig erre falusi turizmust építeni – tekintett előre. A Vasi-Hegyhát is lehetőségek tárháza, például van inhalátorház Vasváron, ki lehetne azt is aknázni a jövőben.

Sebastian Kneipp kúrája tartalmaz víz-, fekvő- és légkúrát, valamint napfürdőt, meg persze könnyű, lehetőség szerint helyi alapanyagokból készülő étkeket is ajánlott a természetgyógyász-pap – ebbe majdnem mind belekóstolhattak az akciónapok résztvevői. Olaszfán például a gyógynövényekről hallhattak, kérdezhettek, és jártak a Kneipp-vizesházban is.

A nagyszabású akciónapokhoz a sárváriaktól, a kőszegiektől, de Szombathelytől és a Vas megyei önkormányzattól is maximális támogatást kaptak – fűzte még hozzá Fekete Róbert. Az akciónapokat két év szervezés, egyeztetés előzte meg, a visszajelzések alapján megérte a rengeteg munka, és nem mellékes az európai kapcsolatépítés sem.

Kétévente rendezik a Kneipp-akciónapokat, a következő nagyszabásúnak ígérkezik: 2021-ben lesz Sebastian Kneipp születésének 200. évfordulója – emlékeztetett Fekete Róbert. Akkor Németországban, Bad Wörishofenben rendezik a találkozót, ott lesznek az olaszfaiak is.