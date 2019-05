Elnököt választott a Magyarországi Szlovének Szövetsége

A Magyarországi Szlovének Szövetsége (MSZSZ) május 19-én tartott tisztújító közgyűlésén a tagok Kovács Andreát választották meg új elnöknek. Őt kérdeztük elképzeléseiről, feladatairól és arról, megválasztása után hogyan töltik be majd a helyét korábbi fontos pozíciójában.

Az MSZSZ elnöki tisztét a szervezet megalakulása óta betöltő Hirnök József ezúttal nem jelöltette magát a pozícióra. Azt jelezte a tagság felé, hogy továbbra is szeretné segíteni a szövetség munkáját, azonban a tisztséggel járó aktív elfoglaltsághoz már fáradt.

– Korábban is részt vettem a szövetség munkájában, egy éve alelnökként – tudtuk meg Kovács Andreától, aki ma még a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. – Ha az elnök nem tudott részt venni valamilyen rendezvényen, találkozón, én képviseltem a szervezetet. Többen bátorítottak, hogy induljak a választáson, ezért vállaltam.

A jövőre harmincéves jubileumához érkező szövetség az első szervezet volt, amely arra jött létre, hogy a Magyarországon élő szlovén közösségeket képviselje, kulturális csoportjait összefogja, segítse az anyanyelv ápolását, a gazdaság fejlődését és a szlovén nyelvű média működtetését. A szövetség gondoskodik tíz kulturális csoport működtetéséről és arról, hogy minél több legyen számukra a bemutatkozási lehetőség. Számos művészeti, irodalmi és folklór program szervezője. Ez a szervezet hozta létre tizenkét évvel ezelőtt a Szlovén Vidék Közhasznú Nonprofi t Kft.-t is a vidékfejlesztési projektek, gazdasági fejlesztések gondozására.

– Mindezekből látszik, hogy rendkívül sokrétű szervezetről van szó – magyarázza az újonnan megválasztott tisztségviselő. – Elnökként feladatom lesz, hogy minél több állami rendezvényen, konferencián, megbeszélésen részt vegyek, és ha lehetőséget kapok rá, bemutassam céljainkat és azt is, hogy azokat milyen úton szeretnénk elérni. Ha ott vagy, létezel, ha nem vagy ott, nem létezel! Bízom benne, hogy lehetőségem lesz a szlovén–magyar vegyes bizottságnál is szót emelni, eljárni közösségeink érdekében. Munkámmal szeretnék hozzájárulni ezen vidék gazdasági fejlesztéséhez. Mert ha adott a jobb megélhetés, szívesebben itt maradnak az emberek, tovább élhet az anyanyelvünk, amire kincsként kell tekintenünk. Harcolni – ez a legfontosabb feladatom, kijárni a céljaink kivitelezéséhez szükséges utat.

Kovács Andrea hozzáteszi: mindezt a munkát nem tudja elvégezni egyedül. Szerencséje van, mert ugyanezekért a célokért dolgozik több képviseleti intézmény, így az Országos Szlovén Önkormányzat és a szlovén nemzetiség parlamenti szószólója is.

– Úgy gondolom, azért tud sikeres lenni a mi kis szlovén közösségünk, mert mindig együtt tudtunk működni. Mindig figyelni kell egymásra, készenlétben állni, mert lehet, hogy egy konkrét ügyet az egyik szervezet előbb tud sikerre vinni, mint a másik.

A Szlovén Vidék ügyvezetői tisztsége és az elnöki poszt nem fér meg egymással. Andreának ott fel kell mondania, ki kell töltenie a felmondási idejét, és a szövetségben is átfutási ideje van annak, hogy az aláírási jogkört megkapja. Előreláthatólag augusztus elsejétől válik majd hivatalosan az MSZSZ elnökévé. A korábbi feladatától azonban nem fog eltávolodni ezután sem.

– A kft.-nél nagyon jó kollektívánk van, pályázatot írunk majd ki, és van olyan munkatárs, aki kellően felkészült arra, hogy folytassa a munkámat. Eddig is kollektíven dolgoztuk ki a fejlesztési terveket, és mivel itt maradok házon belül (a Szlovének Háza), a pályázatokat, a projekteket a továbbiakban is együtt fogjuk megcsinálni. Elnökként is ott szeretnék lenni a projektek összeállításánál és megvalósításánál is, mert meggyőződésem, hogy ezek vihetik előre a közösségünket.