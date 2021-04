Élő kontakt lehetőségeket kerestünk a sok online program között: Herényben és Nicken jártunk

Ritka madár a versek fűtötte napsugaras lélek, de igyekeztünk találni ilyet vasárnap, a költészet napján, amikor a sok online program között élő kontakt lehetőségeket kerestünk a hideg, szeles Vas megyében.

Az időjárás-előrejelzés hiába jósolt kellemes tavaszi meleget, kabátban vacogva jártuk be a herényi parkot, ahol a Gothard Sándor ültette hársfákra verseket kötözött Nagy Krisztina és csapata. A Herényi Kulturális és Sportegyesület előzetesen arra kérte a helyi lakosságot, hogy küldjék be kedvenc verseiket a park tárlathoz, amely összekapcsolja a költészet napját a föld napjával (mert addig lesz látható és olvasható). Negyvenen küldtek be műveket, főleg klasszikusoktól, de megjelentek törzseken kortárs költők versei is, köztük Németh Zsolt László sorai: „Szorítsd magadhoz/karold át a tavaszt…” kezdettel – azt a virágos zsongást rajzolta meg, amit az évszaknak megfelelően látni, hinni akarunk a „lenge szirmú csodavilágról” -, lélekmelengető ajándék volt a természeti értéket is képviselő fák között, amelyeket 1898-ban Darányi Ignác földművelésügyi miniszter felhívására országszerte ültettek Erzsébet királyné tiszteletére. A herényi park tárlaton Szalayné Rácz Adéllal és gyermekeivel, Istvánnal (7), Mátyással (5) és Stefániával (1) találkoztunk, akik kibicikliztek ide vasárnapi ebéd előtt verset olvasni.

A nicki kultúrház is készült szabadtéri programmal az online mellett Szabó-Halász Ágnes, a Nemzeti Művelődési Intézet közművelődési asszisztense ötletei alapján. Az érdeklődők elmondhatták, felolvashatták kedvenc versüket, a videót a közösségi oldalra várták, a legjobb versért ajándék járt. A helyszínen kedvenc idézeteket lehetett írni az épület ablakára. A hagyatékokból felhalmozódott könyvmustráról ingyen szabadott elvinni köteteket. Egy nyolcéves kislány, Takács Boglárka Kata Móra Ferenc: A cinege cipője című versét mondta, és nagy részvéttel lévén a lábbeli nélküli madár iránt, az ablakra felrajzolta a cinegét cipővel.

A kultúrházhoz vasárnap délelőtt többen is kisétáltak. Kisfiával érkezett Győrfi Noémi (37), aki elmondta, hogy fontos a költészet napja, otthon is sokat foglalkoznak versekkel, az ötéves Hunor örömmel jött ide, nyitott volt a programra, ő választotta azt a katona-csúfolót a mondóka-repertoárjukból, amit az ablakra írtak. Kissné Simon Mónika (47) csak a kislányával jött, és a nagylánya helyett is írt egy verset az ablakba. A versmondó versenyre is jelentkezett, nem a versenyzés, hanem a részvétel szándékával, hogy példát mutasson a felnőtteknek, merjünk kiállni és elmondani a kedvenc versünket. Önkormányzati ügyintéző lévén anyakönyvvezetői feladatokat is ellát a faluban, nagyon szereti a szerelmes verseket, de közel állnak hozzá a hazafias érzelmű és az anyák napi versek is, ezek mindig emelik az ünnepet.

