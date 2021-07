Előfordulhatnak hányással, hasmenéssel járó megbetegedések – Vasi háziorvosokat kérdeztünk

Vírusfertőzések miatt kevesebben, egyéb sérülések miatt többen keresik fel a napokban a háziorvosi rendelőket. A gyógyszertárakban pedig jól fogynak a különböző sebkezelők és a rovar-, illetve szúnyogcsípés elleni készítmények. Vas megyei háziorvosokat kérdeztünk.

Több forrásból úgy értesült lapunk, az utóbbi időszakban megnövekedett a hányással, hasmenéssel járó vírusfertőzések száma Vas megyében. Az általunk megkérdezett háziorvosok ezt nem tapasztalják, de hozzá kell tenni: ez az a betegség, amely nagy valószínűséggel mindenféle kezelés nélkül elmúlik magától pár nap alatt.

Dr. Horváth Judit szombathelyi háziorvos úgy fogalmazott: nincsenek hányással, hasmenéssel szenvedő betegei, de ha lennének, nyáron az sem lenne meglepő. Hozzátette: az idén feltűnően kevés az allergiás panasz is, ugyanakkor az építkezésekből és a kerti munkából adódó balesetek miatt többen keresik fel mostanában a rendelőt.

Dr. Vörös Gábor sárvári háziorvos egy héten maximum egy ilyen esettel találkozik, az ő tapasztalatai szerint sincs hányással, hasmenéssel járó vírus. Szólt arról is, nyáron gyakoribbak a reumatikus panaszok, az érintetteket általában továbbküldi szakrendelésre, szükség esetén gyógyszeres és fiziko­terápiás kezelést javasol.

A Söptén és több környékbeli faluban praktizáló dr. Fehér Áron házi­orvos is azt mondta, nincs több hasmenéssel, hányassal járó megbetegedés, mint máskor, de tapasztalatai szerint a felnőtteket kevésbé éri utol ez a betegség, mint a gyermekeket.

– Természetes, hogy a nyári időszakban kialakul egy-két góc, de járványról nem beszélhetünk, nagyobb halmozódás nem figyelhető meg a bölcsődékben, óvodákban sem – ezt már dr. Pölöskey Péter szombathelyi gyermekháziorvos mondta megkeresésünkre.

Hozzátette: ezek a betegségek általában maguktól gyógyulnak néhány nap alatt, szigorú diéta sem javasolt. A szakemberek zsír- és cukorszegény, könnyű vegyes étrendet javasolnak, a kiszáradás megelőzése érdekében pedig fontos a só-, illetve a folyadékpótlás. – Magas láz, véres széklet, nagyon rossz általános állapot esetén azonban javasolt az orvossal konzultálni – hívta fel a figyelmet Pölöskey Péter.

Az orvos kiemelte továbbá: aki külföldre utazik, különösen tartsa be a kézmosási szabályokat, a piacon vásárolt élelmiszereket, gyümölcsöket alaposan mossa meg, és lehetőleg fogyasszon palackos ásványvizet. Szólt arról is, bizonyos helyekre érdemes magunkkal probiotikumot vinni, de ezt akár megelőzésképpen is fogyaszthatjuk. Más környéken az ember óhatatlanul találkozik más baktériumokkal, a probiotikum segít megtartani a bélflóra normális állapotát – magyarázta.

Visszatérő nyári problémákkal, szezonális kérdésekkel keresik fel a legtöbben a vépi gyógyszertárat is. Dr. Németh Ákos gyógyszerész, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Vas megyei szervezetének elnöke elmondta, gyakran kérnek tőlük sebtapaszt, különböző kötszereket és sebkezeléshez szükséges szereket.

Tapasztalatai szerint a gyerekek a sok szabadban töltött idő alatt, a felnőttek pedig a barkácsolás, kertészkedés során szereznek húzódásokat, sérüléseket. Többen érdeklődnek a rovar-, méh- és szúnyogcsípések kezelésére alkalmas készítmények, illetve a kullancs elleni védőoltás iránt is. A szakember tapasztalatai szerint most nem jellemzőek a megfázásos tünetek, ahogy hányásos, hasmenéses tünetekkel sem fordulnak hozzájuk gyakran. Jól fogynak azonban a vitaminok, immunerősítők.

– A Covid továbbra is aktuális téma. Magyarországon most jelenleg pozitív a helyzet, de ez bármikor változhat. Mindenkinek elmondjuk, a védekezés legjobb módja a védőoltás, a bizonytalanoknak gyakran adunk tájékoztatást is – fogalmazott Németh Ákos.