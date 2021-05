Előkerült a kártyapakli – Hosszú idő után találkoztak ismét a rábatöttösi idősek

Szépkorúak délutánjával nyitottak a közösségek hete alkalmából kedden a rábatöttösi kultúrházban. Szerdán Zsennyén is próbálkoznak hasonló programmal, hátha ki lehet csábítani az időseket egy szabadtéri összejövetelre a hosszú, bezárt hónapok után.

A délutánon az idősek számára az elmúlt években a közösségi életről készült videókat vetítették, együtt átnézték azokat a régi képeket, amelyeket az elszármazottak július 3-án tartandó találkozójára gyűjtenek folyamatosan. Barta-Zsankó Veronikától, az NMI Vas megyei Igazgatósága művelődési asszisztensétől megtudtuk: a koronavírus-járvány kezdete óta most találkoztak először a nyugdíjasklub tagjai. Az asszonyok hoztak süteményeket, köztük gyorsan fogyó pogácsát és kelendő linzert, mindkettő nagyon „menő” a köreikben. Az urak zsebéből előkerült a kártyapakli, amint ez korábban is megszokott volt. Az üdítők mellé a polgármester egy üveg bort is küldött a találkozóhoz.

Gödöllei Mihályné Fáni néni (75) elmondta, hogy az egyik fő témájuk a védőoltás volt, a többség kínait kapott, de pfizeresek is vannak köztük. Utótüneteik nem voltak, kitűnően érzik magukat. Nagyon örültek a találkozásnak, az elején mindenki csak mondta a magáét, szinte egymás szavába vágva, régóta nem volt alkalmuk beszélgetni, még az utcán sem nagyon tudtak találkozni, hiszen alig tették ki a lábukat otthonról. Fáni néni hetente egyszer „lopózkodott el” a boltba, ebéd után, amikor más vásárló nem volt, de a boltossal tudott pár szót váltani. Egyedül él, a kutyája és a macskája volt a társasága, és a gyerekei látogatták, a segítségükkel nem fogyott el az életkedve.

– Jó ez a kis felszabadulás, hogy végre nem csak otthon ül és gondolkodik az ember – summázta a rendezvényt Fáni néni.

Kerekes Ferencné Ildikó most először jött a nyugdíjasklubba, mert ő is, a férje is dolgoznak, tanítanak még a nyugdíj mellett, és eddig ütköztek az időpontok. Amint mondta, örülnek a programoknak, hogy végre emberek között lehetnek.

Kiemelt képünkön: Az urak kártyáztak, az asszonyok sütiket hoztak a beszélgetéshez, régi képeket nézegettek