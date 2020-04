Első helyen a járványhelyzet teendői, de a fejlesztések sem álltak le az őrségi faluban

Zajlik az élet Őrimagyarósdon: a 229 lelket számláló településen zökkenőmentes az idősek ellátása a koronavírus okozta járványidőszakban falugondnok segítségével: ebédet visz, intézi a bevásárlást, ahol igény van rá. Zajlanak beruházások és tervekből sincs hiány.

Kovács Kitti október óta vezeti a települést, a polgármestert kollégáihoz hasonlóan feladatok sora elé állította a járványhelyzet. Megtudtuk: sem az étkeztetést, sem a bevásárlást kérők létszáma nem nőtt jelentősen az elmúlt időszakban Őrimagyarósdon. – Szinte mindenhol meg tudják oldani a főzést, nem lett sokkal több az étkeztetésünk. Inkább a bevásárlásban kell segíteni, de ezt sem mondanám, hogy a járvány miatt túlságosan megnövekedett volna a számuk, egy-két emberrel lett több az igénylő. Önkéntes karanténba vonuló is volt a faluban, egy kamionos, neki kellett segíteni a beszerzésben. Egy olyan családunk van, akik most kértek étkeztetést a gyermekeknek, azt a falugondnoki busszal szállítjuk nekik – foglalta össze a járvánnyal kapcsolatos helyzetet Kovács Kitti.

A korábban – a többi között az előző polgármester idején – megkezdett beruházások nem álltak le: befejezték az aszfaltozást a község felől a Vadása-tóhoz vezető úton. Vis maior pályázatuk is lezárult. – Több útfelújítás történt az összegből, valamint buszöblöt és támfalat is építettünk. A Várdomb alatt futó patakon átívelő hidat elvitte a 2018. júniusi árvíz, ez is elkészült. Összesen 10,5 millió forintot kaptunk a munkálatokra, ebből a híd megépítésére ötmillió forintot fordíthattunk. A pataknál most ennek a környezetét próbáljuk kicsit szebbé tenni: füvesítés, parkosítás van folyamatban – emelte ki.

– Eredetileg a Várdombon kapott volna helyet a hatmillió forintból megvalósuló játszótér, de ott a helyszín adottságai kevésbé voltak jók. A focipálya jobban megközelíthető és többen járnak arra, kértük a kialakítandó játszótér áthelyezését, erre nemrég megkaptuk az engedélyt. A játékok már a faluban vannak, kihelyezésük valószínűleg egy hónapon belül meg fog történni – fűzte hozzá a településvezető.

Tervek is vannak: közösségi térrel bővítenék a focipályát és utakat újítanának fel, legnagyobb vágyuk pedig a szennyvízcsatorna-rendszer kiépítése, amelynek a tervei készülnek.