Elstartolt a jubileumi Alterába

Kedden tizedik alkalommal elstartolt az ország legnagyobb kerti partija, az Alterába. A jubileumát ünneplő fesztiválra már délután érkeztek a kempingezők, épültek a sátrak, megtelt élettel a fesztivál területe.

Már kapunyitás előtt sokan voltak a kempingben. Késő délután már színes gombaként sorakoztak egymás mellett a sátrak. A szemerkélő esőben azonban még többen voltak azok, akik az építés nehézségeivel küszködtek.

Mogyoróssy Márton, Porkoláb Adrián, Sághegyi Erik és Koch Márton Bobáról, Celldömölkről és Pápáról érkeztek. A 20 éves fiúk azt mondták, első alkalommal látogattak el a Rába partjára fesztiválozni, de valószínűleg jövőre is jönnek. A legjobban a családias hangulatot értékelik. A zenei felhozatal is megmozgatta őket, elárulták: minden koncertet megnéznek majd. Ráadásul ár-érték arányban is a legjobbnak tartják ezt a fesztivált.

Az esetleges rossz időre is felkészültek, a sátor vízálló és hoztak magukkal esőkabátot is. Rutinos sátrazóként azt gondolják, a kényelemhez a legfontosabb egy jó polifoam és egy meleg hálózsák. Csak csütörtökig maradnak Körmenden, de az addigi idő minden pillanatát szeretnék kiélvezni.

Kapunyitásra már kisütött a nap, egyre többen érkeztek a fesztivál területére is. Szijártó Bianka minden alkalommal részt vett a rendezvényen, így idén is biztos volt, hogy itt a helye. Ő a sátrazást nem vállalja, egy panzióban tölti majd az éjszakákat.

Azt mondta: a keddi fellépők közül a legtöbbeket a Punnany Massif koncertje vonzotta, de ő a Bagossy Brothers Company fellépésére készült a legjobban. A hét fénypontja pedig számára az Anna and the Barbies színpadra lépése lesz, az énekesnőt példaképének tartja.

– A fesztivál születésnapját ünnepli, ezért rengeteg ajándékkal készültünk a közönségnek – mondta Hegedüs László szervező. A zenekarok sem érkeznek üres kézzel, még olyan meglepetésekre is lehet számítani, amikről a szervezők sem tudnak – tette hozzá.

Kedden a Rumi Többcélú Gyógypedagógiai Intézmény öt kollégistáját is meglepték, ők a Bagossy Brothers Company tagjaival találkozhattak a zenekar fellépése előtt. A 19–22 éves fiataloknak nagy vágya volt megismerni a zenészeket.

A fesztiválozók változatos ételkínálatból is választhatnak a következő napokban. A szokásos hot dog és lángos mellett például csülkös babgulyást is lehet kapni.

A mai nap is folytatódik a buli, a 30Y tagjai délután fél öttől utcazenével várják a bejáratnál az érkezőket. Érdemes lesz hát időben érkezni a különleges koncertre.