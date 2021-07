Elstartolt az idei AlteRába – A fergeteges hangulat garantált, és aki szeretne, jótékonykodhat is

Újra benépesült a körmendi Rába-part, megkezdődött ugyanis a 11. AlteRába Fesztivál. Tegnap este a Firkin, a Kowalsky meg a Vega és a Koprive is koncertezett.

A térség egyik legnagyobb, alternatív zenekarokat felvonultató rendezvénye öt napon keresztül várja – egy év kihagyás után – a fesztiválozókat. A programokon létszámkorlátozás nélkül lehet részt venni, de a védettségi igazolást senki ne hagyja otthon, mert anélkül biztosan nem jut be. Ottjártunkkor épp belefutottunk egy ellenőrzésbe, és az utolsó simításokkal is végeztek. A hatóságok mindent rendben találtak – tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől, aki elmondta, mivel nézni kell a védettségi igazolást is, megháromszorozták a személyzetet, és dupla beléptetést vezettek be idén. A pénztárt mindegyik napon 16.30-tól nyitják, de érdemes előbb érkezni, hogy a koncertkezdésre tényleg mindenki beérjen.

– Aki messzebbről jön, jobb, ha azt is tudja, hogy forgalomirend-változásra kell számítania: a Mónus Illés utca a Halászcsárdától egyirányú lett időközben, és máshonnan kell megközelíteni a helyszínt, ezt is érdemes belekalkulálni az utazásba – hívta fel a fi gyelmet Hegedűs László. A hagyományoknak megfelelően az idén is több jótékonysági megmozduláson vehetnek részt a fesztiválozók. Az AlteRába idén is vendégül látja a Rum Kastélyból érkező, fogyatékkal élő fi atalokat, akiknek egyébként kevés lehetőségük van ilyesfajta rendezvényen részt venniük. Így számukra ez minden évben hatalmas élményt jelent. Továbbá a szervezők változatlanul várják a programokra a helyi Szociális, Szolgáltató és Információs Központ gondozottjait is.

Várják, hogy mit mutat ez a mostani program, hiszen számos nagyrendezvény elmarad a térségben. Ahogy láttuk, az étel- és italkínálat tekintetében bővült a repertoár. – Van egy olyan érzésem, hogy ez jól fog elsülni – ezt már Novák Dániel, az egyik helyi vendéglátóegység tulajdonosa mondta, aki idén először települt ki kollégáival a fesztiválra. Szerinte mivel

tényleg ez az első idei nagyrendezvény a térségben, és a vírushelyzet beszorította az embereket, most sokan kimozdulnak majd. A helyszínen egyébként több fertőtlenítőpontot láttunk, de nagy teljesítményű ingyen wifi -elérést is biztosítanak a rendezvény teljes területén a szervezők, így nem akadály a fesztiválozók körében egy kép posztolása, ha elfogyott a mobilnet-adatforgalmuk, de emellett egészségügyi szempontból a biztonságuk is garantált.

A nyitónapon V. Németh Zsolt miniszteri biztos, országgyűlési képviselő is fellépett Kármentő Népzenei Együttesével, majd a Firkin, a Kowalsky meg a Vega és a Koprive adott koncertet. Ezt követően after parti zárta a napot, és így lesz ez minden este, egészen a 3.30-as zárásig. Kifelé menet a rendezvény melletti kempingben is jártunk: ott telt ház lesz egész héten, így aki időközben szeretne szállást magának, már nem jár szerencsével.

Kiemelt képen: Mogyoróssy Márton és Sághegyi Erik ottjártunkkor éppen a sátrukat verték fel