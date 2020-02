Elszaporodtak a rágcsálók – Mutatjuk mit kell tenni, ha patkánnyal találkozunk

Az ország egész területén elszaporodtak a rágcsálók. A kiváltó ok igen összetett, a nem megfelelő méreganyag kiválasztása, a helytelen használat is hozzájárul ehhez, de befolyásolja az egyre melegebb időjárás is.

Palkó László kártevőirtó elmondta, az elmúlt időszakban körülbelül 30 százalékkal emelkedett meg a hozzájuk érkező bejelentések száma. Az egerek elleni védekezés továbbra is kivitelezhető otthon, de ha patkányokkal találkozunk az udvarban, házban, akkor jobb szakemberhez fordulni. A szabályok szerint ugyanis csak ők használhatják már fel az erősebb hatóanyagokat, ők értenek azok helyes kihelyezéséhez is. A rossz szerhasználat miatt ugyanis a patkányok immunitást is kifejleszthetnek bizonyos szerek ellen. Körmend környékén például jellemző, hogy nem reagálnak egy bizonyos hatóanyagra.

Van, hogy többfajta méreggel kell próbálkozni, ezeknek az állatoknak különböző az „ízlése”. Ráadásul nagyon okosak. Ha csapdát helyezünk el a lakókörnyezetükben, hetek is eltelhetnek, mire elkezdik azt felfedezni, megszokni. Addig kerülik. Nagyobb populáció esetén pedig a méregből biztosan nem a „legértékesebb” nemzőképes párok fognak először fogyasztani. A fiatalabb egyedek tesztelnek, ha nekik nem esik bántódásuk, csak akkor táplálkoznak a szülők is.

A pépes szerekkel gyakran előfordul, hogy nem érti a képzetlen felhasználó, miért küzd még mindig a problémával, mikor már több kiló mérget kitett. Az ok pedig egyszerű: az ízükön felül még egy tulajdonságuk is van, jó a hőszigetelő képességük is, a patkányok elhordják és a fészkük védelmére használják fel a kis zacskókat. Ha lakókörnyezetünkben megjelennek a rágcsálók, nem érdemes várni, minél hamarabb intézkedni kell.

Ezek az állatok ugyanis rendkívül szaporák, optimális körülmények között egy patkánypárnak évente 400-800 utóda is lehet. Az EU-s irányelvek egyébként egyre inkább az irtószer nélküli csapdákat helyezik előtérbe, ezzel szeretnék a jövőben csökkenteni a környezetterhelést. Ezeknek már egész tárháza áll a szakemberek rendelkezésére. Nem csak ragasztóval vontak be ezek közül néhányat, amiből az állat nem szabadulhat, de különböző illatokkal is vonzóbbá tették a szerkezeteket. Ha nagyobb populáció alakul ki, a patkányok megtanulják: el kell kerülni a szerkezetet.

Létezik már egérfogóból is olyan kivitel, ahol egy kis alagútba csalogatják be az állatot. Amint az hozzáér a csalétekhez, egy rugó kiold, a doboz pedig bezárul. Nem kell tartani a betegségektől. A rágcsálóknak ugyanis ez lehet a legnagyobb veszélye.