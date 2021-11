Döbbenet: Ilyen volt az út a Falco-gyár melletti utcában – fotók, videó

Eltakarították a fapor nagy részét a Kolozsvár utcában a közterületről hétfőre.

Nincsen semmilyen eszközük – sem hatósági, sem más – arra vonatkozólag, hogy intézkedni tudjanak a gyár környezetterhelő tevékenységével szemben- erről beszélt Nemény András a legutóbbi közgyűlésen a forgácslapgyár ügyében. A polgármester azt az álláspontot képviselte: az a kormányhivatalhoz tartozó zöldhatóság feladata.

Czeglédy Csaba ezzel szemben a gyár bezárása mellett érvelt – amit még a városvezetés sem tudott támogatni.

Németh Ákos könyezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnok pedig úgy fogalmazott: – Megtesszük, amit tudunk. Az a helyzet, hogy arra van eszközünk, hogy kérjünk. Mert hogy igazából ennyi a város lehetősége – mondta.

Több centiméter por az úton

Az október végi közgyűlésen a baloldali politikus által „séi lakos”-ként emlegetett dr. Szendrő-Németh Tamás úgy tűnik, rácáfolhat arra, hogy nincsen semmilyen lehetőség a városvezetés kezében. A blogger múlt pénteken közérdekű bejelentést tett dr. Károlyi Ákos jegyzőnek, amihez csatolta a Falco gyárnál rögzített videófelvételeit és fotóit is. Megmutatta: önkormányzati közutakon több centiméter vastag fapporréteg látszik, ezért kérte a helyzet kivizsgálását. Amennyiben pedig a jegyző megállapítja, hogy a szennyezéssel „köztisztasági szabálysértés valósul meg”, tegyen feljelentést – kérte a blogger.

Hétfőre eltakarították?

A bejelentés utáni hétfőn mi is a helyszínre mentünk, hogy megnézzük, a közterületet eltakarja-e a faporréteg. Megállapítottuk: hétfőre előkerültek azok a fűcsomók is, amik dr. Szendrő-Németh Tamás videófelvételén még nem látszódtak. Hétfőn már az útpadkát is lehetett látni – ez is mutatja, korábban milyen vastagon boríthatta a területet a porréteg. Az úttestet is letakarították, a fapor nagy része eltűnt.

Ottjártunkkor így is nyelhettük egyébként a szálló faport, ahogy a gyár melletti önkormányzati úton végig sétáltunk – a szél jól láthatóan azt porfelhőként fújta. Körbenéztünk néhány szomszédos utcában is: a Torockó, a Sárvár és a Szabadka utcákban is több ház ablakpárkányát halványbarna rétegként borítja a por.

Az ígéret azt volt, hogy 50 évig nem módosítják a terület besorolását

Más jövőt képzelhettek el az itt élők még 10-15 éve: a Torockó utcában tábla mutatja, hogy a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatásával valósult meg a Pick telep csapadékvíz-elvezetése és járdaépítése. A támogatásról még 2008-ban döntöttek.

2013-ban is még bízhattak az itt élők: a Kolozsvár utcai sporttelep egy részének tervezett értékesítésére vonatkozóan vállalta a szombathelyi közgyűlés a garanciát arra, hogy a rendezési tervben a terület jelenlegi besorolását 50 évig nem változtatja meg. Ezt egyhangúlag hagyta jóvá 2013 októberében a közgyűlés. „Majd valaki ellenőrzi” – hangzott el akkor Marton Zsolt alpolgármestertől a jegyzőkönyv szerint. De vajon ki? – tehetnénk fel a kérdést, hiszen a jelenlegi városvezetés ezt úgy tűnik, elmulasztotta.

Saját hatáskörben írt ki pályázatot a polgármester

A Kolozsvár utcai sporttelepre és hajléktalanotthonra a rendkívüli jogrendben polgármesteri hatáskörben Nemény András írta ki a pályázatot úgy, hogy abban az állt, hogy az értékesítendő terület besorolását át kívánják majd minősíteni – annak egy részét „GIP egyéb ipari területre”, míg a másik részét „Sportolási és szabadidőközpont” besorolásra. Az előterjesztést mindhárom alpolgármester szignózta.

Nem tud semmit sem tenni a városvezetés?

Tehetnénk fel újból a kérdést. Az önkormányzati közutak beszennyezése esetén intézkedés „kérése” kinek a feladata? A korábbi közgyűlés által, egyértelműen a lakosság érdekében hozott, egyhangúlag támogatott 2013-as határozat megőrzése, megtartása vajon ki(ke)n múlott? Ez csak két példa volt, amire civilek hívták fel a figyelmet. Jogosan érezhetik tehát a környéken élők úgy: a baloldali városvezetés – amelynek környezetvédelmi ügyekért felelős tanácsnoka is van – magukra hagyta őket a gyárral szemben.

Kiemelt képünkön: A Kolozsvár utca szélét is fapor borította a civil blogger által készített felvételen