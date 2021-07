ELTE SEK: elképesztő sikernek örvend a gazdaságtudomány és a pszichológia

A felvételi eredményekről és a pótfelvételiről tartottak sajtótájékoztatót az ELTE Savaria Egyetemi Központban.

Már az ország másik felébe is eljutott, hogy az ELTE itt van Szombathelyen, és népszerű a fiatalok körében. A tavalyihoz képest jelentős 9,19 százalékos a hallgatói létszámbővülés az ELTE szombathelyi képzésein – erről beszélt Lenkai Nóra, az ELTE Savaria Egyetemi Központ rektori biztosa. A normál eljárásban felvettek létszáma idén 701 fő. (2019-ben 591, 2020-ban 642 fő volt.) Az idei évben alapképzésekre és az osztatlan képzésekre felvételt nyert állami ösztöndíjas hallgatók felvételi pontjaik átlaga 383 pont. A magas felvételi pontszámok mutatják, hogy jól felkészült hallgatók kerülnek be ide. A szombathelyi campuson idén 81 képzést indul, ebből a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 64 képzést indít.

Dr. Lenner Tibor, az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ igazgatója hangsúlyozta: jó tanárokra mindig is szükség volt, a digitális oktatás idején sincs ez másként, a személyiségével nevelő pedagógus nélkülözhetetlen. A Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ kínálata teljes: a tanítótól az általános iskolai tanáron át a középiskolai tanárig. A felvettek száma idén 314 fő, a központ képzéseit a régió igényli és elismeri.

Dr. Varga Imre, az ELTE Társadalomtudományi Kar, Savaria Gazdálkodástudományi Tanszék tanszékvezetőjétől megtudtuk: 158 főt vettek fel, a pótfelvételivel együtt 180 hallgatóra számítanak. A közgazdász sikertörténet része a teljessé vált képzési portfólió is: a Szombathelyen elérhető alapképzési szakok (gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus – vendéglátás), és a felsőoktatási szakképzések. A hallgatók közel fele 400 pont felett került be, pénzügy és számvitelen például 422 pont volt az alsó korlát. A turizmus-vendéglátásnak a Covid nem kedvezett, mégis el tudták indítani.

Összesen 88 főt vettek fel az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Intézetébe, amelynek igazgatója, a Dr. Koós Ildikó kiemelte: a frissen indult pszichológia szak hihetetlenül népszerű; 51 fő kezdett a 2020-2021-es tanévben, most 60 főre állították be a létszámot, és közel 600 fiatal jelölte meg valamelyik helyen, és 66 hallgatót tudtak felvenni úgy, hogy az államilag meghatározott ponthatár 400 lett volna, itt pedig 421 ponttal engedték be a jelentkezőket. Mesterképzés is van már, egyelőre 5 fő, akik máshol végeztek alapszakot. Heszteráné dr. Ekler Judit, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Sporttudományi Intézet intézetigazgatója elmondta 58 főt vettek fel; tanár-edző végzettség is szerezhető párhuzamosan.

Prof. Dr. Kollár László, az ELTE Informatikai Kar, Savaria Műszaki Intézet intézetigazgatója összefoglalta: képzéseikre idén 83 fő jutott be. Programtervező informatikusnak 42, gépészmérnöknek 21 főt vettek fel. Az előbbi felsőoktatási szakképzés és angol nyelvű mesterképzésben is indul Szombathelyen 2021-től. A gépészmérnöki képzésen idén is a legmagasabb hallgatói minőség lesz a vidéki képzési helyek közt (313 pont).

Németh Péter, az ELTE BDPK Tanulmányi Hivatalának vezetője felhívta a figyelmet: pótfelvételire jelentkezni július 29-től augusztus 8-ig lehet a felvi.hu oldalon. Újdonság, hogy az idei pótfelvételin állami ösztöndíjas helyekre is lehet jelentkezni. Ez Szombathelyen a gazdaságtudományi, műszaki, informatikai és pedagógus képzési területek alap és osztatlan szakjait érinti.

Kiemelt képen: Balról jobbra Lenner Tibor, Lenkai Nóra, Ekler Judit, Koós Ildikó, Kollár László