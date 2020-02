ELTE SEK: Másodszor adtak át gépészmérnök diplomákat, 44 tanárszakos vette át az oklevelét

Kilencvenegyen vették át oklevelüket az ELTE Savaria Egyetemi Központ (SEK) Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) szombat délelőtti diplomaosztó ünnepségén az Agora – Savaria Filmszínházban.

Az elnökség bevonulása után Szakály Vanda Mirabella elsőéves tanító szakos hallgató énekelt népdalokat. Utána dr. Németh István, az ELTE szombathelyi koordinációs rektorhelyettese, a BDPK igazgatója házigazdaként szólt a frissdiplomásokhoz. Szókratészt idézte: „Fiatalságunk rosszul nevelt, fittyet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt….feleselnek szüleikkel. Ahelyett, hogy dolgoznának, egyszerűen kiállhatatlanok.” Mint mondta, ezzel a problémával is szembesülnek majd a fiatalok, akik most kilépnek a nagybetűs életbe, sőt a jelenség még akutabbá vált a technológiai kihívásokkal, a felgyorsult társadalmi fejlődéssel. Majd cáfolta az ókori görög filozófust, mondván, vélekedése ellenére a világ fejlődött, ment tovább. A tanulság: ha nem is tudjuk kifürkészni, mit hoz a jövő, olyan fiatalságot kell nevelni, amelyik ezt képes lesz kezelni, továbbvinni. A rektorhelyettes kijelentette: a mai fiatalok számára a boldogulást, a továbblépés sikerét az a tudás is adja, amit a most végzettek az egyetemen szereztek, ám a hangsúly a kreativitáson van, az viszi tovább a világot.

Dr. Horváth Zoltán, az ELTE Informatikai Kar dékánja beszédében emlékeztetett: egy közel 400 éve alapított intézmény, az ország vezető kutatóegyetemének diplomáit adják át. A hallgatók versenyképes tudást szereztek, bárhol megállják a helyüket, de elsősorban Magyarország, azon belül Szombathely és térsége számít a munkájukra. Sikeresnek nevezte a duális képzést – a most végzett 30 gépészmérnök és 17 műszaki menedzser hallgató ismeretei digitalizált világunkban a gyártástechnológia területén kulcsfontosságúak. Felelősségük óriási: meghatározzák, hogy a térségben mennyire lesz versenyképes a termelés, milyen léptékű lesz a fejlődés a következő évtizedekben. Fejlesztési tervükről is beszélt: ennek egyik elemeként szeptembertől a gépész és az informatikus képzést szorosan összekötve Ipar 4.0 mesterszakot indítanak angol nyelven.

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar nevében dr. Dúll Andrea dékánhelyettes köszöntötte a diplomájukat átvevőket. Köztük kitüntetett figyelemmel azokat, akik a rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzésen, a sportszervező alap-, rekreáció mesterképzésen, a testnevelőtanár, gyógytestnevelő, testnevelő- és földrajztanár, valamint pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés szakokon vették át a diplomájukat. Gratulált a végzett közoktatásvezetőknek is, és említette képzésbővítési szándékukat: ennek látványos és fontos lépése lesz a pszichológia szak szombathelyei indítása ősszel. Az edző alapképzési szakon idén ősztől indítják a tájékozódási futás specializációt, ami az országban egyedül itt érhető el.

Folytatva az ünnepi köszöntők sorát, Szigeti Tibor, a Schaeffler Savaria Kft. ügyvezetője szólt a frissdiplomásokhoz. A diplomaosztót egy hosszú folyamat megkoronázásának nevezte, ami megalapozza a jövőt. Az autóipari nagyvállalatok nevében úgy fogalmazott: elköteleződtek a város és az egyetem segítése mellett, egyben a jövőjük a végzett mérnökök kezében is van, számítanak rájuk: nekik kell továbbvinni iparunkat, gazdaságunkat. A Schaeffler Savaria Kft. idei 23 milliárd forintos beruházásával a jövőt kezdi el építeni. Folyamatban van egy 80 milliós laborfejlesztésük, és Szombathelyen is működik majd az ELTE Kompetenciaközpontja. Később is szükség lesz képzett szakemberekre, mondta. Külön gratulált a 26 duális gépészmérnök hallgatónak, és arra kérte őket, soha ne hagyják abba a tanulást, hogy mindig válaszolni tudjanak a társadalmi változásokra.

Az újdiplomások hagyományosan esküt tettek. Nevükben Fixl Szilvia okleveles magyartanár és angoltanár búcsúzott az alma matertől. Törzsgárda elismeréseket is átadtak: azokat a kollégákat köszöntötték, akik több évtizede az egyetem és jogelőd intézményei hűséges munkatársai. Harmincöt éves törzsgárda elismerésben részesült Sákovics Péter főiskolai adjunktus; harmincévesben Némethné dr. Tóth Orsolya egyetemi docens. Az ünnepségen részt vett dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke, dr. Horváth Attila alpolgármester, dr. Balázsy Péter megyei főjegyző, cégvezetők, intézményvezetők.