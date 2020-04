ELTE SEK – Mutatjuk, hogyan kaphatja meg a diplomáját, ha nem tett nyelvvizsgát

Az ELTE SEK közösségi oldalán tette közzé az alábbi bejegyzést.

A Kormány 101/2020. (IV. 10.) rendelete alapján a nyelvvizsga hiányában ki nem bocsátott oklevelek a záróvizsgával rendelkezők részére kiadhatóvá váltak – írják a posztban.

A bejegyzéshez csatoltak egy linket is, amelyen további információk is találhatóak. Megtudhatjuk azt is, hogy ahhoz, hogy valakinek kiállítsák az oklevelet, adategyeztetésre van szükség. Egy űrlapot kell kitölteni, amely a honlapról tölthető le.

Az egyetemi ügyrendnek megfelelően az okleveleket az alábbi sorrendben állítják ki:

1. a 2013-at követően záróvizsgázottak számára,

2. a 2006 és 2013 között záróvizsgázottak számára,

3. a 2006. előtt záróvizsgázottak számára, időben távolodó sorrendben – olvasható az ELTE SEK hivatalos oldalán.

