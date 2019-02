Eltűnnek egyes madárfajok Európából – Vasban vannak új fészkelők is

Kevesebb mint a felére csökkent a szántóföldi madarak száma Európában, a jelenség fő oka a területek intenzív mezőgazdasági felhasználása. Mi a helyzet Vas megyében?

Az Európai Unió országaiban 1980 és 2016 között az összes szántóföldi madárfaj – mint például a mezei pacsirta, a bíbic, a mezei veréb és a seregély – állományának mintegy 56 százaléka eltűnt – ez derül ki az Európai Madárszámlálási Tanács statisztikáiból.

A madarak hazai és főleg Vas megyei állományáról dr. Gyurácz Józsefet, az ELTE Savaria Egyetemi Központ Biológiai Tanszékének vezetőjét kérdeztük, aki egyben a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Vas megyei csoportjának elnöke és a Tömördi Madárvárta kutatási programjának vezetője, vagyis háromféle együttműködésben dolgozik, több oldalról gyűjt adatokat, végez megfigyeléseket. Például az énekesmadár állományra a rendszeres éves befogásból következtetnek.

A 19. század közepén, második felében láttak a környékünkön nyírfajdot, barátkeselyűt, 1950 óta azonban nem. Napjainkban nem költ a siketfajd, amely korábban, a 20. század közepéig az Őrségben fészkelt. A legveszélyeztetettebb fajok azok, amelyek mezőgazdasági területekhez kötődnek és Afrikába, a Szaharától délre vonulnak telelni, például a mezei poszáta, a füsti fecske, a rozsdás csuk – mondta az egyetemi oktató.

– A szántóföldi madarak számának csökkenését először Nyugat-Európában ta­pasz­talták, ez mára minket is el­ért. Ennek oka az intenzív földművelés, a nagy monokultúrás területek, a fokozott vegyszerhasználat. A szántóföldek sivárrá váltak. A klímaváltozás miatt kiszáradnak a vonulás közbeni mocsaras pihenőhelyek, és csökken a madarak táplálékát jelentő rovarok, békák mennyisége. Vas megyében is csökkent a fehér gólya állománya a fészkelések alapján, ezt onnan tudjuk, hogy minden egyes fészket minden évben felkeresünk. Veszélyeztetettek a vizes élőhelyekhez kötődő madárfajok is az extrém aszályos helyzetek miatt.

Emelkedik viszont azon rövidtávú vonuló madarak száma, amelyek nem mennek át a Szaharán, hanem Dél-Európában telelnek. Ilyen például a fekete rigó, a vörösbegy, a barátposzáta, ezek jól tudnak alkalmazkodni az ember által átalakított környezethez, parkokban is meg tudnak telepedni.

Dr. Gyurácz Józseftől azt is megtudtuk: Vas megyében új fészkelő fajok jelentek meg. A törpekuvik és a karmazsinpirók Kőszeg környékén jelent meg, utóbbi fészkelését Magyarországon is elsőként itt bizonyították. A rábapatyi kavicsbányában 2016-óta jó élőhelyet talált magának a zátonyokon, a sekélyes vízben a gulipán és a gólyatöcs, ami a 2019-es év madara, igazi világpolgár, öt kontinensen él.