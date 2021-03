Elvérzett a Fehérvár ellen a megfogyatkozott Falco

Az NB I-es férfi kosárlabda-bajnokság alapszakaszának záró, 26. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttese – csupán hét játékossal – fordulatos mérkőzésen két ponttal alulmaradt az Alba Fehérvár vendégeként.

Alba Fehérvár-Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 90-88 (19-14, 30-22, 19-28, 22-24) Székesfehérvár, zárt kapuk mögött, NB I-es férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch, dr. Mészáros, Goda. Fehérvár: Gillon 11/3, Lukács 2, Vojvoda 16/6, Davis 19/6, Csorvási -. Csere: Ahmad 4, Curry 11/3, Heartst 8/6, Omenaka 10, Markovic 9/9, Takács M. -. Vezetőedző: Forray Gábor. Falco: Anderson 12/6, Doktor 6/6, Benke 22/9, Bruinsma 23/3, Keller 12. Csere: Barac 13/3, Kovács B. -. Vezetőedző: Gasper Okorn. Az eredmény alakulása: 5. perc: 2-10. 8. perc: 15-14. 12. perc: 26-16. 15. perc: 39-21. 16. perc: 39-28. 20. perc: 49-36. 24. perc: 52-45. 30. perc: 6864. 34. perc: 75-75. 38. perc: 88-86.

Túl nagy tétje már nem volt a mérkőzésnek, az alapszakaszt mindenképpen a második helyen záró Falco szempontjából mondhatni, semmi. Gasper Okorn meg is hosszabbította a pihenőjét Perlnek és Lake-nek, nem is nevezte őket a keretbe. Váradit igen, de végül ő sem került pályára.

Bruinsma duplájára Lukács még válaszolt, de a következő percekben a hazaiaknak nem termett babér, Benke két triplájával megugrottak a szombathelyiek. Tízpontos vendégvezetésnél időt is kért Forray Gábor (5. perc: 2-12). Ezután összeszedettebbé és pontosabbá is vált a fehérvári alakulat, elsősorban a palánk alól, Davis révén volt eredményes. Olyannyira, hogy át is vette a vezetést és a negyed végére ötpontos előnyt épített ki magának. Menetelt tovább az Alba a következő etapban is, pillanatok alatt tízpontos fórhoz jutott.

Könnyedén, mert a 11. percben – hatperces szombathelyi kosárszünet után – született Benke-duplát jó ideig megint nem követte szombathelyi pont. Jóval motiváltabbnak tűnt a hazai csapat, jól támadott, jól is védekezett, a Falco viszont nem, még a büntetői sem nagyon ültek. A sárga-feketék szempontjából a 15. percben jött el a mélypont, akkor már 18 ponttal ment a Fehérvár (39-21). Egy 7-0-s rohammal kezdték a felzárkózást a vasiak, 39-28-nál időkéréssel is próbálta fékezni őket a hazai kispad. Hullámzott a mérkőzés.

A félidőt 13 pontos Alba-előnnyel hagyták maguk mögött a csapatok, a harmadik negyedben, a 24. percre már csak négy pontra volt a Falco (52-48) – amelyben alig-alig cserélt Gasper Okorn, csupán hét játékost küldött pályára a mérkőzésen. Eztán megint elléptek a fehérváriak 13-ra, de jött a Falco, és Anderson utolsó másodperces kosarával négy pontra közelített (68-64).

A negyedik negyedben tovább araszolt a Falco, talán be is előzhette volna ellenfelét, ha Vojvoda nem lendül bele a pontgyártásba. Egy pillanatra azért volt egál is az állás (75-75). Innen egy-két ponttal az Alba járt előrébb – már kiütköztek a fáradtság jelei a szombathelyi játékosokon. Húsz másodperccel a vége előtt, 90-88-nál még volt, esély, mert a sárga-feketék támadhattak – de Bruinsma dobása kimaradt. Hét emberrel is hősiesen állta a sarat a Falco a 11 játékost forgató Albával szemben, nem sokon múlott a győzelme.

Az alapszakasz lezárult. Miután a Körmend ugyan nyert, de az Atomerőmű is legyőzte a Kaposvárt, a körmendiek maradtak a hetedikek, tehát az április 14-én rajtoló play-off-ban vasi párharcot rendeznek.

A play-off-ba jutott csapatok helyezései és a párosítás: 1. Szolnok-8. Sopron, 2. Falco-7. Körmend, 3. Szedeák-6. Atomerőmű, 4. DEAC-5. Alba Fehérvár.