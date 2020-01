Emberi vagy állati ürülékkel kenték össze kocsiját Szombathelyen

A helyi boltosok szerint már többen panaszkodtak hasonló esetre.

Olvasónk, aki Szombathelyen a Pelikán Házban lakik, ma jelezte lapunknak, hogy a héten kocsiját állati vagy emberi eredetű ürülékkel kenték össze.

Elmondta, hogy munkabeosztása miatt pont úgy érkezik haza, hogy lakhelye környékén alig talál helyet, így örül annak, ha a lakóháza alatti boltok egyikénél – természetesen, ami nincs a bolt parkolóhelyének kijelölve – talál egy szabad helyet. Az ottani Biobolt előtt történt az eset, hogy reggelre virradóan, olyan fél 8 magasságában, kocsiját meglepő állapotban találta.

„A reggeli rutinom után, kissé álmosan ültem a volán mögé, amikor észrevettem, hogy valami fehér papírt lebegtet a menetszél a fekete motorháztetőn. Amint tudtam, megálltam, és nem hittem a szememnek, amikor láttam, hogy egy emberi vagy állati ürülék díszeleg kocsimon, amit aztán egy fehér papírtörlővel vagy wécépapírral kissé szét is kentek rajta”- írta elkeseredve.

Nem ez volt az első eset

A sértett hölgy természetesen egyből gondolkodóba esett, vajon ki lehet az, aki ennyire közönséges cselekedethez folyamodik, hiszen neki nincs ellensége, elég békés természetű embernek gondolja magát.

Továbbá megírta, hogy nyáron szintén történt vele hasonló eset, amit a véletlennek nyilvánított, nem is törődött vele. Másodszor viszont már nem tud szó nélkül elmenni a történtek mellett, méghozzá azért, mert a kocsija akkor és most is ugyanazon a helyen parkolt.

A helyi boltosok elmondták, hogy több hasonló esettel találkoztak már ott, amikor a reggeli nyitásra érkeztek.

A rendőrséget megkerestük kérdéseinkkel, de a Szombathelyi Rendőrkapitányságra nem érkezett ilyen esetről bejelentés.

Ha hasonló dolgot tapasztal, ne habozzon megírni nekünk! Ha tudunk, segítünk!