Emléknapot tartottak dr. Batthyány-Strattmann László születésnapján

A helyi képviselő-testület két évvel ezelőtt döntött arról, hogy január 22-ét beemeli a város ünnepnapjai közé. Tavaly a település védőszentjének is választották a hercegorvost. Idén dr. Nagy Katalin belgyógyász vehette át a Boldog Batthyány Lászlóról elnevezett díjat.

– A Batthyányiak neve az évszázadok alatt az országos ismertség mellett egybeforrt Körmend nevével is – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében tegnap Bebes István, Körmend polgármestere. Hozzátette: elválaszthatatlan és kitörölhetetlen részévé vált a helyi identitásunknak, amelyre mindannyian büszkék lehetünk. Az általuk megalkotott építészeti, szellemi és kulturális javak ápolása, megóvása és gyarapítása az elmúlt évtizedekben a város egyik legjelentősebb feladatává vált.

Dr. Székely János megyés püspök szinte ezzel egy időben alapította meg A test és a lélek orvosa – Boldog Batthyány László-díjat, amellyel minden évben szeretnének köszönetet mondani a magyar orvosképzés kiemelkedő alakjainak, akik gyógyító küldetésüket, sokszor megbecsülésük hiánya ellenére is, nagy odaadással, alázattal, szakértelemmel végzik, hivatásukban kiemelkedő eredményeket érnek el, és példaértékű szolgálatot teljesítenek – erre már Császár István, a szombathelyi püspökség általános helynöke emlékeztetett.

– Nem titkolt szándékunk az sem, hogy a hit és az orvosi hivatás kapcsolatát az egészségügyben dolgozók lelkében megerősítsük ezáltal – tette hozzá.

A Boldog Batthyány Lászlóról elnevezett díjat 2019-ben dr. Nagy Katalin belgyógyász, kardiológus főorvosnőnek adományozták.

Császár István laudációjából kiderült, hogy a díjazott 1983-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Azt követően került Szombathelyre, a Markusovszky kórház hármas belgyógyászati osztályára, ahol a ma is dolgozik. 1988- ban tett belgyógyász szakvizsgát, 1991-ben pedig kardiológus szakvizsgát. A főorvosnő lelkiismeretesen, őszinte hivatástudattal, szerényen, alázattal végzi a rábízott betegek gyógyítását. Folyamatosan továbbképzéseken vesz részt, hogy az orvostudomány újabb eredményeit is felhasználhassa, és egyre hatékonyabban lássa el felelősségteljes munkáját. Mindemellett a hercegorvossal együtt vallja: csak eszköz Isten kezében. Szelíd, kedves hangjával nyugalmat sugároz a betegek felé, nemcsak a testükkel, hanem a lelkükkel is foglalkozik, ahogy annak idején Boldog Batthyány László is tette.

A megemlékezés végül hálaadó szentmisével zárult a Szent Erzsébet-plébániatemplomban kedden kora este.