Energetikai korszerűsítés a sárvári általános iskolában

Több mint 200 millió forintos beruházás révén energetikai felújítás kezdődött a Gárdonyi Géza Általános Iskolában.Az iskolaépület infrastrukturális korszerűsítése egy európai uniós pályázatnak köszönhetően és az önkormányzat 125 milliós saját forrásából valósulhat meg. Nemcsak szebbé válik a Gárdonyi, hanem a remények szerint költséghatékonyabbá is.

Az iskola tetőszerkezetére összesen száznyolc napelemet helyeznek el. Az épület külső hőszigetelést kap, továbbá hőszivattyús fűtési rendszert alakítanak ki, és lecserélik az intézmény kétszáz radiátorát is. A nyílászárókat is cserélik, és szigetelik a padlásszintet.

– Az iskola nemcsak megszépül, hanem reményeink szerint a beruházás révén a működtetés is kevesebb pénzbe kerül majd – mondta Németh Ernő, az intézmény igazgatója. Az iskolában a Sárvári Tankerületi Központ finanszírozásában folyik egy másik, villamosenergetikai korszerűsítés is: 15 millió forintból az emeleten és a tetőtérben szemkímélő ledes világítótesteket szerelnek a tantermekbe, a folyosókon pedig mozgásérzékelős világítást alakítanak ki. Az új berendezések ráadásul alig harmad annyi energiát fogyasztanak.

A több szakaszban kivitelezendő esztétikai és nem utolsósorban költségcsökkentő beruházásokkal az intézmény még jobban megfelelhet a nemrég elnyert örökös ökoiskola környezetbarát törekvéseinek. Ez pedig illeszkedik a város klímabarát vállalásához, miszerint a megfelelő beruházásokkal Sárvár 2030-ig 40 százalékkal csökkenteni szeretné a szén-dioxid-kibocsátást, és 27 százalékkal növelni az energiahatékonyságot.