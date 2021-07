Enyhén növekvő esetszám mellett változnak július 22-től a maszkviselési szabályok Ausztriában

Ausztria az enyhén emelkedő számú napi új koronavírusos megbetegedések ellenére is folytatja nyitási tervét, és július 22-étől tovább enyhít a jelenleg még érvényben lévő maszkviselési szabályokon. Sebastian Kurz szövetségi kancellár szerint az idősebb korosztály jó átoltottsága miatt a delta variáns terjedése inkább a fiatal korosztályt veszélyezteti, ezért nem áll fenn a kórházi Covid-intenzív osztályok túlterhelésének veszélye.

Kurz az enyhítéseket a többek között Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszterrel kö zösen megtartott pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be. Az enyhítés elsősorban a maszkviselési szabályokra vonatkozik. Ezek szerint július végétől már csak az egészségügyi és szociális intézményekben, az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletekben, gyógyszertárakban, hivatalokban és a tömegközlekedésben kell maszkot viselni, az egyéb kereskedelmi egységekben, mint például a cipő- és ruházati boltokban, elektronikai és barkácsüzletekben viszont már nem – írja az MTI.

A kancellár hangsúlyozta, nem lehet állandósult állapot a szabadságjogok korlátozása, és mivel elegendő oltóanyag áll rendelkezésre, mindenkinek önmagának kell vállalnia annak a kockázatát, hogy amennyiben nem veszi fel az oltást, nagy valószínűséggel előbb-utóbb megfertőződik. Kurz leszögezte, hogy amíg a jelenlegi oltóanyagok hatékonyak a koronavírus különböző mutációival szemben, a kormány nem tervez további korlátozásokat.

Hozzátette: a napi új megbetegedések száma ugyan enyhén növekszik, de – mivel az idősek és veszélyeztettek átoltottsága 85 százalék körül van, és a vírus most már inkább a fiatalokat támadja meg – ez nem jár együtt a kórházban ápoltak számának növekedésével. Sebastian Kurz szövetségi kancellár ismételten felszólította a lakosságot, hogy oltassák be magukat, ugyanis úgy véli, hogy a vírus nem fog eltűnni a következő néhány évben – írja a magyarok.orf.at osztrák-magyar hírportál.

– Csak az védett, aki be van oltva. Az oltás azonban továbbra is önkéntes marad – hangsúlyozta. Mint azt elmondta, szeretnék bővíteni az oltási kínálatot. Ahogy azt korábban is tették, a továbbiakban is tervezik több, regisztráció nélküli oltási nap megtartását, valamint a fiatalabbak számára speciális keretek között is lesznek oltások – gondoljunk például a bécsi filmfesztiválnál felállított oltópontra.

Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy amenynyiben az oltási ütemet tartani tudják, az emberek jól átvészelik az őszt. Azonban ha a tempó lelassul, az ország olyan helyzetbe kerülhet, hogy ismét elveszítheti a közösen kidolgozott lazításokat. Mondta mindezt a rendkívül fertőző deltaváltozat domináns terjedésének fényében. A huzamosabb ideje tartó csökkenés után az új koronavírus-fertőzések száma Ausztriában és számos más uniós országban ismét emelkedik.

A deltaváltozat terjedése miatt a Traffic Light Commission és a CoV Prognosis Consortium megállapította, hogy nagy valószínűséggel lesz negyedik hullám az országban. Az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint a bizottságok az esetek számától és az egészségügyi rendszerre nehezedő terhektől függően határozzák meg, van-e szükség újbóli intézkedések bevezetésére, és ha igen, azok mik legyenek. Az FFP2 maszk követelményét újra be kell vezetni, ha a megbetegedések gyakorisága túlságosan megnövekszik. A normál osztályokon történő növekvő kórházi felvételek esetén a „szociális távolságtartás” újbóli bevezetését is javasolják, az intenzív osztályokon történő folyamatos betegszám-növekedés esetén pedig (ami a jelenlegi kilátások alapján valószínűtlennek tekinthető) ismét fontolóra veszik az újbóli lezárások bevezetését.

Vasárnapi adatok szerint Ausztriában eddig több mint 5 millió ember kapta meg a SARS-Cov-2 koronavírus okozta betegség (Covid–19) elleni vakcina első adagját. Ez az oltható populáció 63,66 százaléka. Közülük 3 726 963 ember, azaz Ausztria lakosságának 47,17 százaléka teljes oltásvédelemmel rendelkezik – olvasható az osztrák Egészs égügyi Minisztérium honlapján.

Kiemelt képen: Az alapvető szükségleti cikkeket árusító üzletben kell a maszk továbbra is