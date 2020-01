Epilepszia az állatoknál: gyakori és változó intenzitású

Gyakori betegség, intenzitása változó lehet, de a legtöbb esetben jól kezelhető. Ez az epilepszia, ami az állatoknál is bármilyen életkorban akár előjel nélkül támadhat.

A betegség jellemzően görcsrohamokkal jár, tipikus esetben körülbelül 5-10 percig tart, felléphet eszméletvesztés is. Fontos tudni azonban, hogy ettől eltérő módon is jelentkezhet, akár csak egy-egy testrészen.

– Az epilepszia egyáltalán nem ritka betegség – mondta dr. Varjú Gábor állatorvos. Bizonyos fajták körében (például uszkár, tacskó, vizsla, német juhász, spániel, golden retriever) pedig az átlagnál is sűrűbben találkoznak vele.

Vannak hajlamosító tényezők, a rohamot kiválthatja stressz (találkoztak olyan ebbel, aki hétfőnként lett rosszul, mikor az együtt töltött napok után a gazda újra dolgozni ment), ijedtség, de például saját megfigyelésük szerint hidegfront idején is több az eset. Míg van, hogy egy héten keresztül nem fordulnak hozzájuk ilyen panaszokkal, utána egy nap alatt 4-5 kutyát is hoznak.

Az első epilepsziás roham nagyon ijesztő lehet a gazda számára. Ráadásul tenni sem nagyon lehet közben az állatért. A legfontosabb, hogy őrizzük meg nyugalmunkat, tegyük biztonságos helyre az ebet, ahol a görcsök és rángatózás közepette nem tehet kárt magában.

Az eset után szükség van egy alapos kivizsgálásra. Rend­szerint fizikális vizsgálattal és vérvétellel zárják ki, nem szervi okok állnak-e a tünetek mögött. Néhány vese- vagy májprobléma okozhat hasonló jelenséget.

Ha megvan a diagnózis, fontos a figyelem. Sokszor probléma, hogy nincs eleget szem előtt a kutya, a gazdi esetleg nem tud a rohamól. Pedig fontos, hogy tisztában legyünk annak gyakoriságával. Ettől függ, hogy milyen kezelésre van szükség. Ha eltelik több mint egy hónap a két eset között, akkor elég lehet egy rektális oldatot otthon tartani, roham esetén használhatjuk, oldja a görcsöket. Van olyan állat, amelynél egész életében csak néhányszor jelentkeznek a tünetek.

Ha egy hónapnál sűrűbben jönnek a rohamok, akkor az orvos utasításának megfelelően gyógyszerrel lehet kordában tartani a betegséget. Mint sok más esetben, itt is az embereknek készült szereket alkalmazzák elsősorban. Viszont érdekes tény, hogy más betegségekkel ellentétben itt sok szer nem hat a kutyáknál. Azt a szervezetük túl gyorsan lebontja. Legtöbbször egy régi humán hatóanyagot vetnek be, de a modern szerek közül is sikeresen alkalmaznak néhányat. Fontos tudni, hogy a megfelelő dózis beállításához időre lehet szükség, közben rendszeresen ellenőrzik a vérben a gyógyszerszintet, hogy kiderüljön, mikor hatékony az adagolás.

Néhány esetben úgynevezett epilepsziás státusz is felléphet, ilyenkor az eb egyik rohamból a másikba esik. Ekkor műtéti altatás alá helyezik az állatot, így várják meg, hogy elmúljanak a tünetek.

Fontos, hogy ha epilepszia jeleit tapasztaljuk a kutyánkon, mindenképp forduljunk állatorvoshoz – hiába tűnik egy kis idő elteltével teljesen egészségesnek – mert a rohamok nagyon megviselhetik a szervezetet, kezeletlenül akár agykárosodáshoz is vezethetnek.