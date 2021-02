Építőanyaggal és mobilházzal segítenek – A karitász újabb szállítmányokat visz Horvátországba

Három kamion építőanyagot küldenek a horvátországi Sziszek városába az újjáépítéshez a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász szervezésében. Ezenkívül mikrobuszokat is indítanak: konzerveket, almát, játékokat visznek.

A kamionokat szerda reggel pakolták meg a Melír Kft. Jávor utcai telephelyén blokktéglákkal és 900 négyzetméter szigetelőanyaggal. Három szállítmányozó cég, a Domino Trans, a Galambos Trans és a Terra Cargo egy-egy kamionja vesz részt a Szombathelyről csütörtökön reggel induló segélyakcióban. A negyedik kamion Veszprémből, a Bramac gyárból indul és tetőcserepet szállít. Minden kamion díjmentesen vállalta a szállítást.

A Melír Kft.-ben rakták meg azt a korábban útnak indított kamiont is, ami vakoló és falazó anyagokat szállított, így összesen négy kamion anyag ment ki innen – tudtuk meg Móricz Attilától, az építőanyag-kereskedés vezetőjétől. – A most kiszállított téglák és szigetelőanyagok értéke közel hatmillió forint, és körülbelül három új ház felépítéséhez elegendőek.

Tuczainé Régvári Marietta, a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász vezetője hozzáfűzte: csütörtökön reggel csatlakozik hozzájuk Letenyénél egy Balaton mellől induló, másfél tonnás kamion is, amely konzerveket, almát visz a földrengés károsultjainak. A karitász udvarán tartott délutáni sajtótájékoztatón a Horvátországban személyesen tapasztaltakról is beszélt: a sokutcányi bedőlt lakóházról, a szétnyílt vagy tornyukat vesztett templomokról; hogy szétnéz az ember, hogy mire van szükség, és látja, hogy mindenre, mert ezreknek kell újrakezdeni az életet a nulláról. A látottakról a püspök atyának is beszámoltak, akik kint jártak, és dr. Székely János azt javasolta, hogy terjesszék ki a gyűjtést az egész egyházmegyére. Így múlt vasárnap minden templomban gyűjtést rendeztek, a mostani szállítmány ennek köszönhető.

A kisbuszok fürdőszoba kialakításához szükséges csempéket, járólapokat visznek, valamint konzerveket, hetven doboz almát és játékokat.

A Veszprémben tetőcserepekkel megrakott negyedik ka­mion Horváth Sándor gyalogos zarándoktársa, a horvátzsidányi Horváth Levente 1,6 millió forint értékű adománya.

Tuczainé Régvári Marietta felkérésére a sárvári karitász vezetője, a katolikus iskola tanára, Ördög Nóra is szervezett gyűjtést, amibe bekapcsolódott három sárvári általános iskola, a középiskola, az ostffyasszonyfai, az ikervári iskola és az óvodák, gércei adakozók, sárvári vállalkozók.

Jól működött a „gyerekek a gyerekekért” mozgósítás, hogy játékot és édességet is tudjanak vinni a mindenüket elvesztett családoknak. A társasjátékokat, puzzle-kat, macikat, babákat a szombathelyi karitászhoz hozták, itt szortírozták. Gyerekrajzokat és további játékokat hoztak a Győr-Sopron megyei harkai karitásztól. Tuczainé Régvári Marietta azt is megosztotta, hogy a karitász 3,3 millió forintért vásárolt Borgátán egy könnyűszerkezetes házikót berendezve, amit jövő héten visznek ki, vettek bele két olajradiátort is; egy háromgyerekes család költözhet bele, amelyet a sziszeki karitász választ ki a kárvallottak közül.

Dr. Székely János megyés püspök a sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy a horvát és a magyar nép történelmileg összekapcsolódik Szent László óta; ötezer házat nem tudunk újjáépíteni, de néhányat igen. Sok jó ember reagált már szívből segítségnyújtással a fájdalmas horvátországi tragédiára, hasonlóképpen, mint példázatában a partra vetett tengeri csillagokat vízbe visszadobáló gyermek. Aki azt felelte, hogy minden csillagot valóban nem tud visszadobni a tengerbe, de annak a néhány száznak, akit megment, óriási a különbség: élet vagy halál.