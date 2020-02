Érdekes bemutatókkal tartott nyílt napot a 112 Szombathelyen (Videóval)

Az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság a 112-es Egységes Európai Segélyhívó Szám Napja alkalmából nyílt napot tartott a Söptei úton.

Az eseményt dr. Balázs Zsolt rendőr ezredes, a Szombathelyi Hívásfogadó Központ vezetője nyitotta meg. Horváth Soma alpolgármester a megnyitón arról beszélt: már kellett hívnia a segélyhívót és azt az együttérzést és szakértelmet, amit akkor kapott, sosem felejti el, hálás érte.

Harangozó Bertalan kormánymegbízott úgy fogalmazott: tisztelegni kell a hívásfogadók előtt, akik számos esetben életeket mentenek. Nélkülözhetetlen a szolgálatuk. Beszéde után átadta az év ügyviteli alkalmazottja (operátora) díjakat. Ezeket Márton Szilvia, Kulcsár Balázs, Németh Júlia és Rétfalvi Anita Katalin vehették át. A társszervek és civil szervezetek részéről elismerésben részesült Szabó Katalin a lelkisegély szolgálattól, Takács Éva rendőr alezredes, Németh Tibor mentési irányítócsoport vezető és Horváth Tamás tűzoltó főtörzs őrmester is.

Ezután az érdeklődőket színes programok várták. Bemutatkozott a Magyar Honvédség Légi Vezetési és Irányítási Központja, és ki lehetett próbálni a Légi Vezetési és irányítási Központ szimulátorát is, amelynek segítségével bárki a levegőben érezhette magát. Volt műszaki mentési bemutató és meg lehetett nézni a készenléti szervek gépjárműveit is. A segélyhívó napja alkalmából az érdeklődők láthattak segélyhívással kapcsolatos filmeket és hallhattak a szám rendeltetésszerű használatáról is.

Felhívták a figyelmet: elhagyott PIN kód vagy lakáskulcs esetén ne tárcsázzuk a 112-es számot, se akkor ha valaki telefonszámát szeretnénk megtudni. Ha elromlott a mosógép vagy ha egy drón fennakadt a fán, akkor sem ők az illetékesek. Mindennap rengeteg a fals hívás, amit vagy tudatlanságból vagy egyszerű „csínynek” képzelve indítanak a betelefonálók. Pedig az operátorok átlagosan nyolc óra alatt személyenként körülbelül 80 hívást fogadnak.

Az előadás után megtelt a hívásfogadó terme. Egy teszthívással mutatták be, hogyan működik a rendszer. A jelenlévők egy kivetítőn nézhették a számítógépes programot, amely rögzíti az adatokat. Egy konferenciahívást is kezdeményeztek, ahol a 112 munkatársa, a rendőrség, a katasztrófavédők és a mentők közösen kérdezték ki a betelefonálót egy autópályán történt elképzelt balesettel kapcsolatban, miközben már úton is volt a helyszínre a segítség. Néhány életmentő perc volt az egész.