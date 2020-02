Erdélyi Rolika az élő bizonyítéka annak, hogy csodák márpedig léteznek

Vannak dolgok, amik másoknál teljesen természetesnek tűnhetnek, de nem mindenkinél azok. A kis hőssel egy újabb csoda történt.

Legutóbb arról számoltunk be, hogy Erdélyi Rolika lábműtéten esett át, ami szerencsére jól sikerült. A kis hőssel egy újabb csoda történt, ami bebizonyítja, hogy mennyit számít az akaraterő. A kisfiú számára létrehozott Facebook-oldalán arról számolnak be, hogy Roli a koponya műtetei, és a transzplantáció óta küzd öklendezéssel evés közben, amit sokszor hányás is kísér. Eddig jobbára az evés egyfajta mumusnak számított az életében, sokszor csak mesére ment neki. Ez azonban, ahogy a képek is remekül illusztrálják, megváltozott. Már nincs mese, nincs öklendezés, csak önálló evés.