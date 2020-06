Érettségi Ausztriában járvány idején – Szombathelyi diákot kérdeztük a tapasztalatairól

Sebestyén Áron nyolc évet tanult Ausztriában, az idén tette le az érettségit, amely középiskolai tanulmányai végét is jelenti. A szombathelyi fiatalembert tapasztalatairól kérdeztük, részben a kinti vizsgákra, részben az idei különleges helyzetre vonatkozóan.

Ötödik osztályos kora óta tanul Ausztriában Sebestyén Áron, a felső tagozatot már Monyorókeréken/Eberauban kezdte, majd a felsőlövői/oberschützeni nyolcosztályos gimnázium diákja lett, ahol az érettségit is letette a múlt héten. Ebben az évben a koronavírus-járványhelyzet felülírta a terveket az oktatási intézményekben, így az ottani iskolában is virtuális oktatásra kellett áttérni a megszokott rend helyett.

– Nálunk csak matekból tartottak online órát, a többi tantárgyból – mint például angol, történelem vagy német – minden héten megkaptuk az anyagot és a feladatokat, amelyeket határidőre megoldva vissza kellett küldeni a tanárainknak e-mailben – mondta el Áron, aki hozzátette: a napirendjét lényegében a matematikaórához kellett igazítania, mivel annak volt fix ideje mindennap, a többi tantárgyra fordított időt kedve szerint oszthatta be. Azonban arra figyelnie kellett, hogy ne halmozódjon fel túl sok tanulnivaló és beadandó egy-egy nap kihagyás miatt.

– A vírushelyzet miatt meghosszabbították a tanévet, ám egy meghatározott időpontig minden tanárnak közölnie kellett az év végi érdemjegyet a diákjaival. Ha valaki javítani szeretett volna, be kellett jelentkeznie Ergänzungsunterrichtre, ami az érettségi előtti három hétben megtartott kiegészítő órákat jelentette, ezeken kötelező volt az iskolai részvétel – emelte ki. A végzősöknek ugyanakkor be kellett járniuk azokra az órákra is, amelyekből maturáltak.

Május elejével kezdődtek az enyhítések a nyugati szomszédunknál, onnantól kezdve az oktatási intézményekbe is visszatérhettek a tanulók, igaz, csak kor szerinti elosztás alapján, fokozatosan.

Az oberschützeni nyolcosztályos gimnáziumban az épületbe lépéskor kézfertőtlenítőt kellett használni, továbbá a maszkviselés kötelező volt az egész intézményben, kivéve az osztályokban, amikor leültek a helyükre a diákok, akkor le lehetett venni, hiszen az asztalokat a biztonsági távolság tartásához megfelelően helyezték el a termekben.

– Mi 11-en voltunk az osztályban, ám a kötelező kétméteres távolság tartása miatt a biológiaterembe helyezték át a csoportot. A tanárok arcvédő pajzsot viseltek az elején, aztán néhányan áttértek maszkra. Egészen szürreális látványt nyújtott így a tanóra – foglalta össze tapasztalatait a fiatalember. Elmondta azt is, hogy nemcsak az épületbe, hanem az osztályterembe lépéskor is kellett kezet fertőtleníteni az előírásoknak megfelelően, sőt a tanteremben enni sem szabadott, a szendvicseket az udvaron lehetett elfogyasztani, egymástól a biztonsági távolságot megtartva. – Arra is figyeltek, hogy ne legyen csoportosulás, kikötötték, hogy tollat nem lehet kölcsönadni, mindenki csak a sajátját használhatta. Nem lehetett futni a folyosón és kiabálni sem, mert ilyenkor a légzés megváltozik, ami a vírus miatt veszélyforrás lehet.

Múlt héten zajlottak a központi érettségik Ausztriában, három tantárgyból kellett vizsgázniuk a végzősöknek. – Az első napon, kedden a német, szerdán az angol (a nyelvi tagozatos osztályok más nyelvből, más napokon vizsgáztak), csütörtökön pedig a matekérettségi következett. Ugyanazokat a feladatsorokat kaptuk, mint ami lett volna a járványhelyzet nélkül május elején. Ausztriában hosszú folyamat, amíg összeállítanak egy érettségi feladatsort, így ezek már év elején készen vannak, borítékba zárva várják a májusi matúraidőszakot – tudtuk meg Sebestyén Árontól.

A németérettségi eltér a mi magyarvizsgánktól, három csomag közül kell választani a diákoknak.

– Egy csomagban két szövegalkotási feladat szerepel, egy elemzés vagy olvasói levél, vagy éppen beszédet kell írni, ez évente változik. Teljesítésükre az idén hat órát kaptunk. Jól jött a pluszidő, hogy át tudjuk nézni a munkánkat. A vizsgát nem kézzel írtuk, hanem olyan számítógépen, amelyen nincs internetelérési lehetőség, és egy programmal ellenőrizni is tudtak minket – hangsúlyozta.

Megtudtuk: ha valakit puskázáson kaptak volna, szeptemberben kezdhette volna elölről a vizsgákat.

Az angolérettséginél az írásbeli kötelező, a szóbeli opcionális, aki javítani szeretett volna a kapott érdemjegyén, bejelentkezhetett szóbelire is. A matematikaérettségin számológépet használhattak, azonban az eszközöket előre le kellett adniuk, hogy át tudják nézni a tanárok, nincs-e rajtuk bármilyen segítség. A vizsga két részből állt, az első az alaptudást tesztelte, a második feladatsorhoz alaposabb ismeretek kellettek. – Véleményem szerint a második rész eléggé nehéz volt, összevetve a korábbiakkal – mondta el. Áron bár az írásbeliket befejezte, nem pihenhet sokat, hiszen június végén még szóbeli vár rá angolból.

Az évzárót a hónap végén tartják a végzősöknek, az eseményen azonban az idén csak a diákok, az igazgató és az osztályfőnök vesz részt, szülőket sem fogadnak most. Kézfogás sem lesz, a gesztust tapssal helyettesítik. A diákok – mint megtudtuk – hiányolják a hagyományos ceremóniát, de alkalmazkodnak ehhez a különleges helyzethez.