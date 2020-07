Növekszik a turisztikai érdeklődés Vasvár és a hegyhát iránt. Zágorhidi Czigány Ákost, a Vasi-Hegyhát–Rábamente Közhasznú Turisztikai Egyesület vezetőjét kérdeztük.

A szakember már a veszélyhelyzet kihirdetésének napján a belföldi turizmus leendő megerősödését modellezte. Úgy nyilatkozott: rövid távon hoz visszaesést a hazai turizmusban a járványveszélyes helyzet. Ennek elmúltával új folyamatok indulhatnak el az idegenforgalomban. Az utazók nem a tömegturizmus által kedvelt helyeket célozzák meg, hanem Magyarországon maradnak, új helyeket fedeznek fel. Erre a „pozícióra” pedig sikeresen jelentkezhet célterületkén a hegyháti térség. Most újraindulóban itt is a turizmus.

– A történelmi távlatban ugyan rövid idő elég volt ahhoz, hogy az emberek átértékeljék magukban szokásaikat. Nem a tömeges turisztikai kínálatok felé nyitnak. Jobban értékelik a természeti környezethez, az egyedi értékekhez kötődő látnivalókat. Ebben pedig nagyon erős a Vasi-Hegyhát. A természeti, szellemi kulturális örökség, amelyet ránk hagytak az elődök, a mi versenyelőnyünk. Ennek megfelelően indult el az élet már minden turisztikai szolgáltatónál, attrakciónál – foglalta össze a helyzetet Zágorhidi Czigány Ákos.

Hozzátette: a korlátozások feloldása után szinte azonnal elindultak a turisták a hegyhát felé. Az érdeklődés azonban nem a véletlen műve. Az egyesület már a járványidőszak elején sem a passzív várakozást választotta. A közösségi médiában is aktívak maradtak. Folyamatosan mutatták be a térség különlegességeit, számoltak be a felújításokról, természeti látványosságokról. Egy példa erre, hogy a Jeli Arborétumból hetente „közvetítettek” adást az éppen virágzó növényekről. A Szombathelyi Erdészeti Zrt.-vel ebben is jó kapcsolatot alakítottak ki. A videók mind erdészetszakmailag, mind turisztikailag érdekeseknek bizonyultak. A kert megnyitása után, egyik napról a másikra azonnal visszatértek az érdeklődők, sőt újak is érkeztek. Jelinek április vége és május a főszezonja. A csonka szezon alatt is csaknem húszezer ember kereste fel a kertet. A szakember meggyőződése, hogy ehhez az online kommunikáció is hozzájárult.

Azt is tapasztalják, hogy felértékelődött a kis csoportokban szervezett túrázás szerepe. Egyre többen kerékpárral vagy gyalogosan fedezik fel a kevésbé ismert helyeket. Ezért hirdették meg a Tekerj ki a karanténból elnevezésű élmény-kerékpártúrát is, amelyekhez hasonlót havonta kínálnak. A közeljövő célja a szálláshelyteremtés.