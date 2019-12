Értékek mentén összegez a közelmúltban megjelent büki könyv

Átdolgozott, frissített, bővített kiadásban megjelent a Bük, Bükfürdő kiadvány a Magyarország kincsestára sorozatban a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában. Értékek mentén összegez a könyv és már biztos, hogy nem kell újabb kilenc és fél évet várni a következő büki értékgyűjteményre.

A 2010-es kis alakú könyv frissített, bővített, átdolgozott változata az új kiadvány, amely a Magyarország kincsestára sorozatban jelent meg Bükről, Bükfürdőről. Arról, hogy más hangsúlyok mentén készült az új könyv, már a cím­oldal is árulkodik: a fürdő helyett az Idősíkok, Nagy Csaba alkotása került az új kiadás főoldalára, a szobor a település 750 éves jubileumára készült.

A két kiadvány között egy nagy alakú könyv is szól a városról, az 2015-ben jelent meg – emlékeztetett a művelődési házban tartott könyvbemutatón dr. Németh Sándor polgármester.

Többnyelvű a könyv és tartalmilag is új: minden értéket felsorol a településtörténeten át a rendezvényekig, de még receptek is kaptak benne fejezetet. Például a túrós lepény és a becsinált leves részletes le­írását is megtalálja az olvasó, azokat is négy nyelven tették a kiadványba.

Már két éve elkezdték a könyv összeállítását. A fotók válogatása volt a legnagyobb feladat, hogy azok minél teljesebb képet adjanak a városról, ne csak az idelátogatóknak, hanem az itt élőknek is – mondta el Horváth Lívia, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület marketingmenedzsere, a kiadvány egyik szerkesztője.

A város könyvbe foglalt esszenciája ezer példányban készült el, míg az előzőből háromezret adtak ki. Most azért nem többet nyomtattak, mert már biztos, hogy nem kell újabb kilenc és fél évet várni a következő összegzésre. Bükön, Bükfürdőn most is több olyan fejlesztés van folyamatban, amely néhány éven belül helyet kíván a város turisztikai összegzésében: ilyen a templompark nagyszabású átalakítása és a fürdő-főtér kialakítása.