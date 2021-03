Értékes nyereményeket, helyi termékekből összeállított csomagokat kaphatnak a véradó közösségek

Holnap folytatódik a szerdán megkezdett civil véradás, amit a Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ az Országos Vérellátó Szolgálat együttműködésével szervez.

A civil véradó napokat az ország minden megyéjében megszervezik, hogy felhívják a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára, amely a jelen helyzetben különösen fontos. A Szombathelyi Területi Vérellátóban ma folytatódik a tegnap megkezdett véradás, de ma nem 17, hanem csak 15 óráig tart. A szervezőktől megtudtuk: a legtöbb véradót mozgósító közösség értékes ajándékban részesül. A díjazás: tizenötezer forint értékű helyi termékekből álló csomagokat adnak, amelyek tartalmát a vasvári, herényi és a szombathelyi MMIK melletti helyitermék-piac árusai rakták össze: méz, szörp, sütemény, kolbász, sajt, friss tojás van benne. Az egyéni véradók külön ajándéksorsoláson vesznek részt, amelyet a civil központ jövő héten a Facebookon közvetít.

A szerdai vér­adásra eljött például a felsőcsatári sportkör, a hozzátartozókkal együtt esélyesek az egyik ajándékcsomagra. Az egyéni véradók közül megszólítottuk Németh Csabát (63), aki már 35-40 véradáson van túl, negyedévente el szokott jönni. A vépi szakiskolában gépészeti gyakorlati szakoktató, kosárlabdázik. A Covid idején otthonról dolgozik, sokat ül számítógép előtt, nem tud annyit mozogni egyesületi szinten, mint korábban, ezért otthon tornászik, és kerti munkával őrzi a kondícióját.

A Vas Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársai nemcsak szervezőként, hanem véradóként is jelen voltak. Közülük Tilinger-Kecskeméti Edit (36) elmondta, hogy az egészségét fontosnak tartja, odafigyel a táplálkozására, sokat sétál, túrázik, gyalog jár munkába. A családi kirándulásaik során korábban az egész országot bejárták, rendszeresen utaztak a határon túlra is, most csak Szombathely környékére mennek. A digitális oktatás és a home office miatt sokat vannak otthon, fontos tervezni a mozgást. A nyolcadik véradáson volt túl ezzel az alkalommal, pár éve kezdte, évi háromszor ad vért. Kissé megterhelő, hogy közben ők itt egész nap dolgoznak is, de bírható. Mivel a véradás után eléggé éhes szokott lenni, otthonról hozott szendvicseket.

A vérellátóban a járvány ­miatt most nem kínálnak zsíros kenyeret, csak előre csomagolt édességet, de finom müzliszeletekből, kekszekből, nápolyikból lehet választanifs.

A szerdán megjelent véradók közül ketten: Tilinger-Kecskeméti Edit és Németh Csaba