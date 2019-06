Érzelmes lett az este – Vasi performerek a sümegi éjszakában

Modern művészettel töltötte a Múzeumok éjszakáját a sümegi Kisfaludy Sándor Emlékház közönsége: Vas megyei performerekkel ismerkedhettek.

– Fantasztikus, hogy vannak kortárs kultúrát is bevállaló rendezvényszervezők, kultúraszervezők. Öröm látni, hogy van, aki kezdi leporolni az ünnepnapok programjáról a porcicákat – fogalmazott w. Horváth Tibor, Derkovits-ösztöndíjas performance művész. Takáts Fruzsina média dizájnerrel, performerrel mutatták be közös, Hőfelvétel, Hőleadás című interaktív zenés performance-ukat az emberi kapcsolatokról Sümegen.

A Kisfaludy Sándor Emlékház vendégei voltak, Oszkai Réka meghívására a Múzeumok éjszakáján. Nyitott volt a közönség a különleges produkcióra, amit a két művészen kívül az időjárás is „rendezett”, így az egész emlékházon át vezetett a bemutató. Fruzsi hongkongi élményeit is beleszőtték az előadásba egy videó formájában – ez teljesen új része volt az előadásuknak, amit a Vas megyei érdeklődők is láthatnak majd, ha korábban nem, akkor az idei Tájidegen szentgotthárdi művészeti szabadnapokon.