Erzsébet királyné fája még ma is él Szombathelyen

Mintegy 120 éve áll már a régi víztorony alatti domboldalban az a nagylevelű hárs, amelyről ma már kevesen tudják, hogy Erzsébet királyné tiszteletére ültették. A fa néhány éve kezdett el rohamosan pusztulni. A gombafertőzés egyre több nagy ágát pusztítja el.

Erzsébet-nap alkalmából kíváncsiak voltunk, vajon milyen híres Erzsébet jut eszébe a mai embereknek. Meglepő módon – mielőtt valamelyik ma is élő színész vagy akár az angol uralkodó neve felmerülhetett volna – legelőször még ma is Sissi, azaz Erzsébet királyné nevét említették a gyanútlan megkérdezettek.

Amikor 1898. szeptember 10-én a Genfi-tó partján Erzsébet királynét (Wittelsbach Erzsébet Amália Eugénia 1837–1898), Ferenc József hitvesét egy Luigi Luccheni nevű olasz anarchista meggyilkolta, gyászba borult az ország. Igazán akkor lehetett érzékelni, hogy a magyarság körében milyen népszerű volt a királyné. Az egyszerű nép az ország védangyalaként tekintett rá. Beszélte a magyar nyelvet, szívesen olvasta Petőfi és Jókai műveit. Jó barátságot ápolt a magyar főurakkal. Sokat tett azért, hogy Ferenc József megbocsásson az országnak, és 1867-ben sor kerülhessen a kiegyezésre. Erzsébet halálát valóságos sorscsapásként élte meg az ország. Az akkori megyegyűlések szinte versengtek abban, hogy méltó módon gyászolják meg a királynét. Egymás után nevezték el róla a köztereket szerte az országban. Darányi Ignác, az akkori földművelésügyi miniszter a merénylet után egy hónappal felhívást intézett az ország lakosságához Erzsébet királyné emlékfák ültetésére. Ezt novemberben miniszteri rendeletben is megerősítette. 1899 júliusáig országszerte több millió facsemetét ültettek el.

– A kezdeményezéshez minden településnek illett csatlakozni, de nemcsak települések, hanem iskolák, uradalmak és más szervezetek is ültettek emlékfákat – tudjuk meg Orbán Róbert helytörténésztől. – Nem túl gyakran előfordult az is, hogy nem fát ültettek, hanem már meglévő fát neveztek el emlékfának. Ez történt Szombathelyen is. 1899-ben a szőlőhegyre vezető út mellett álló, 200 évesre becsült öreg gesztenyefára tették fel az „Erzsébet királyné emlékfa” feliratú táblát. Az idős gesztenye 1907-re elszáradt, helyére nagylevelű hárs került. A fa környezetét építészeti szempontból is igényesen alakították ki. A város egykori szőlőhegyét ekkoriban kezdték el polgári villákkal beépíteni. A hegyre vezető mélyútból kiágazó lépcsősor balusztrádos pihenőjében áll a fa. A domb alatt akkor még megvolt a Rauscher Miksa által fából épített díszes szórakozóhely, a Kioszk. A régi villák közül több ma is áll még.