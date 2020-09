Eskü nélkül is teszik, amit kell – Küldött közgyűlést tartottak a megye polgárőr szervezetei

Tisztújító küldöttközgyűlést tartott szombaton a Szombathelyi Rendőrkapitányság épületében a Vas Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége (VMPSZ).

A szervezetek küldötteit dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte. Háláját fejezte ki valamennyi polgárőrnek, akik saját elhatározásból, a szabadidejük terhére szolgálják az ország valamennyi lakóját. Külön kiemelte a vészhelyzet idő­szakát.

A program az elismerések átadásával folytatódott. A legrangosabb díjat, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát ketten vehették át: Bencsik Géza, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárőr és Bajtársi Egyesület elnöke és Sebők Csaba, a Magyarszombatfai Polgárőr Egyesület tagja.

Bedi Ákos elnök is szólt a veszélyhelyzet idején ellátott számos feladatról, hangsúlyozva, hogy eskü nélkül is tették ott és azt, amit kellett. Értékelő­beszédében külön megemlítette a szövetség kommunikációs munkáját. A III. Nyugat-magyarországi Kommunikációs Fórum vonzataként az OPSZ is megrendezte az I. Országos Kommunikációs Fórumot, ahol Vas megye kiemelt meghívottként volt jelen.

A beszámolók után a közgyűlés a Csepregi Polgárőr Egyesület VMPSZ-ből történő kizárásáról döntött. Az egyesület tanúsítványát az OPSZ már korábban visszavonta, és a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság is felbontotta az egyesülettel az együttműködési megállapodást, ezért az egyhangúlag megszavazott VMPSZ-tagság-­megvonás már csak formalitás volt. A küldöttek előre hozott választással újra Bedi Ákost szavazták meg megyei elnöknek. Megválasztották továbbá az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait, valamint az OPSZ küldötteit.