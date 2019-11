Esküt tett a polgármester, az alpolgármester és a testület Őriszentpéteren

Múlt héten tartotta alakuló ülését az október 13-i választáson bizalmat kapott városvezetés.

Polgármesteri munkájának folytatásával bízták meg Őr Zoltánt. Babos Ferenc, Dobokayné Szkladányi Zsuzsanna, Kevy Albert, Rigó Veronika, Tóth László és Vörös Győző kapott bizalmat képviselői munka végzésére. Az alakuló ülésen hét napirendi pontot tárgyaltak. Az elsőben Nagy László, a helyi választási bizottság elnöke tájékoztatott a választás eredményéről. A második napirendi pontban zajlottak az eskütételek, aztán a városvezető és a képviselők átvették megbízólevelüket.

A harmadik napirendben titkos szavazással döntöttek az alpolgármester személyéről. Őr Zoltán a választásokon a legtöbb szavazatot kapó Babos Ferencet javasolta, egyhangúlag megszavazták.

A negyedik napirendben tiszteletdíjakról döntöttek. A polgármesteri illetmény a lakosságszám alapján meghatározott törvényes mérték: Őriszentpéter esetében bruttó 399 ezer forint, valamint a nyelvvizsgapótlék összege, 23 ezer forint jár most a polgármesternek. Az alpolgármester illetményét a szokásos mértékben határozták meg, amely az előző ciklusban bruttó 150 ezer forintos tiszteletdíj volt, továbbá, az alpolgármester is jogosult költségtérítés megállapítására, ez most 22 500 forintot jelent. A képviselői tiszteletdíjak is változatlanok maradtak.

A Szervezeti és Működési Szabályzat nem változott. A hatodik pontban a bizottságokról határoztak az őriszentpéteri képviselők.