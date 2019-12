Estig szólt a zene az idősek összejövetelein

Idén is köszöntötte a büki önkormányzat a helyi időseket, külön estebédet adtak a volt közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek, és külön a hetven éven felülieknek.

Hagyomány, hogy késői ebédre, zenés műsorra és beszélgetésre invitálják a már nyugdíjas közalkalmazottakat, aztán másnap a helyi hetven éven felülieket. A közalkalmazottak adventi délutánján az óvodások karácsonyi történetet vittek színre, majd a csepregi zeneiskola büki tagozatának diákjai mutatták meg tudásukat. Az idei első igazán havas téli estén amerikai és angol karácsonyi dalok is felcsendültek.

Köszöntőjében dr. Németh Sándor polgármester rövid évösszegzést adott 2019-ről, kiemelte a megvalósult és tervezett fejlesztéseket. A résztvevők aztán táncdalokat és karácsonyi slágereket hallhattak Berentei Pétertől. Másnap a Pannon Cigányzenekar prímásai voltak felelősek a zenés szórakoztatásért és ugyancsak ovisok előadásának tapsolhattak a hetven éven felüliek.

Giczi Nikoletta, a büki önkormányzat humánpolitikai bizottságának elnöke az ünnepvárásról beszélt és elmondta azt is, a város mintegy 3500 fős lakosságának tíz százaléka hetven éven felüli, a 13, kilencven évesnél is idősebb bükit pedig név szerint is köszöntötte.