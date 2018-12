Évet értékelt Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke

Milyen évet hagy maga mögött a megyei önkormányzat? – kérdeztük a Vas Megyei Közgyűlés elnökét, Majthényi Lászlót, aki elmondta: különös figyelmet szenteltek a kistelepüléseknek, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében jelentős pályázati forrásokat különítettek el a községek fejlesztésére.

Közismert, hogy a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési ciklus a települési önkormányzatok számára komoly lehetőségeket hozott. A korábbi fejlesztési programok többnyire a városokra fókuszáltak, a falvakba nehezen jutottak el a támogatások. Összesen 230 pályázat érkezett be a településektől 26,5 milliárd forint értékben, amelyek nagy részéről megszületett a döntés még 2017-ben, a 2018-as év már a megvalósításé volt, a megítélt 22 milliárd forint támogatás elköltése megindulhatott. A megyében megvalósuló nyertes projektek közül hetven (összesen 9,2 milliárd forint beruházás) esetében a Vas Megyei Önkormányzatot, illetve annak hivatalát bízták meg a pályázó önkormányzatok a projektmenedzsment feladatával.

Energetikai korszerűsítés

A fejlesztési súlypontok közül a megyei elnök az energetikai projekteket emelte ki, a teljes lekötött összeg közel egyötöde (négymilliárd forint) az önkormányzati épületek korszerűsítésére fordítható. Előremutató, hogy az energia-felhasználás csökkentését célzó összeg több mint fele az iskolák fejlesztését célozza, 19 oktatási intézmény válik korszerűbbé, gazdaságosabban üzemeltethetővé a megyében. Emellett művelődési házakat korszerűsítenek, de megújul a pápoci idősek otthona, vagy a dukai orvosi rendelő is. A beruházások nemcsak költségoldalról jelentenek megtakarítást, de a klímavédelem szempontjából is hasznosak, a hőszigetelések, az elavult kazánok és ajtók-ablakok cseréje összesen 3200 tonna megfelelő üvegházgáz-csökkentést eredményez éves szinten. Ez a mennyiség 30 kamion egyéves futása során keletkező üvegházhatású gáznak felel meg. Energetikai korszerűsítés emellett szinte minden projektben kötelező, ahol középületek fejlesztése történik.

Óvodák és bölcsődék fejlesztése

A demográfiai trendek javítása és a családpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében óvodák modernizálása történt és bölcsődék létesültek. A közel 1,9 milliárd forint támogatásból nemcsak a városi, vagy a megyeszékhely agglomerációjába tartozó óvodák részesülnek, de megújult többek között Bérbaltavár, Felsőszölnök, Gérce vagy éppen Telekes óvodája is és hat új bölcsőde készül a megyében: Bajánsenyén, Vasváron, Lukácsházán, Rábapatyon, Káldon és Egyházasrádócon.

Gazdaság és turisztika

A gazdaságfejlesztés területéről Majthényi László azt helyezte fókuszba, hogy sikerrel pályázott ipari park építésére Bük, Körmend, Szentgotthárd és Vasvár, ennek a pályázatnak lesznek még további nyertesei is. Helyi piacok, piacterek épülnek vagy újulnak meg, Répcelakon, Vasváron, Körmenden és Celldömölkön, számos horgászturisztikai és kerékpárút-fejlesztés is megvalósult. Kevésbé látványos, de fontos a csapadékvíz-elvezetési rendszerek fejlesztése. Az elnök évértékelésében hangsúlyozta a foglalkoztatási paktumok idei eredményeit is, amelyek révén több száz munkavállaló és munkáltató talált egymásra, megkülönböztetett figyelem jut a nők és a családok támogatására.Majthényi László a nemzetközi projektek fontosságáról és hasznosságáról is beszélt: a megyei önkormányzat több, határon átnyúló programban vesz részt, valamint továbbra is fenntartja a kapcsolatot a testvérmegyéivel: a romániai Hunyad és Hargita megyével, a németországi Neckar-Odenwald járással, a kínai Guangxi tartománnyal és a georgiai Imereti régióval.

Együttműködés

Az elnök úgy összegezte a 2018-as évet, hogy a megyei önkormányzat és hivatala idén is mindent megtett annak érdekében, hogy a megyében a területfejlesztés motorja, meghatározó szereplője legyen. Ebben az évben 130 települési önkormányzat, civil szervezet által rendezett programot támogatott valamilyen formában. Elismerésben részesítette azokat a személyeket, akik Vas megye fejlődéséért az élet különböző területén kiemelkedő munkát végeznek. Majthényi László örömét fejezte ki, hogy a megyei önkormányzatnak mind a mai napig megmaradt a jó együttműködése a megyében működő igazságszolgáltatási, rendvédelmi és hatósági szervekkel, az egyházakkal, a kulturális, művészeti, közgyűjteményi- és köznevelési intézményekkel, valamint a települési és nemzetiségi önkormányzatokkal, társadalmi egyesületekkel és közösségekkel. Amint mondta, ezt a munkát kívánják folytatni 2019-ben is a megye lakosságának megelégedésére.

