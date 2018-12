Évet értékelt Sárvár polgármestere – Jubileumok és fejlesztések

– Minden, ami Sárvár, minden, ami minket jellemez, megjelent ebben a jubileumi évben. A városi rang visszaszerzésének ötvenedik évfordulóján lenyűgözően teljesített a település a beruházások, a kultúra és a sport területén – foglalta össze az idei évet Kondora István, Sárvár polgármestere.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Több mint nyolcmilliárd forint értékben zajlanak beruházások a városban, amelyek révén hosszú időre meghatározódik Sárvár új arculata, 21. századi panorámája. – A változásokra a legszebb példa a régi Kossuth tér és az idén átadott Hild park és Posta tér együttese. Előbbi megmarad a mi patinás főterünk a zenélő szökőkúttal. A rendezvények átkerültek a csendesebb, emberléptékű közösségi térbe – mutatta be a számára legkedvesebb beruházás eredményét a polgármester.

– A számos most befejeződő, vagy hamarosan elkészülő fejlesztés közül fontos a városi bölcsőde és a gondozási központ épületeinek a minőségi megújulása. A bölcsőde felújítását működés közben sikerült kivitelezni, a gondozási központ is hamarosan visszaköltözhet kibővített ingatlanába. A két épület korszerűsítése mutatja, hogy az önkormányzat minden generációra figyel – emlékeztetett a feladatra Kondora István.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A többi projekt mellett akár luxusberuházásnak is tűnhet – latolgatta a polgármester –, ám egy polgárváros életében nagyon fontos szerepet fog játszani a Zene Háza. A művészeti iskola udvarán, az arborétum szomszédságában álló – modern kamaratermet, oktatási lehetőséget és társasági tereket rejtő – komplexum még nem épült be a köztudatba. Ám fontos helyszíne lesz a művelődésnek, 14 olyan produkcióképes zenei csoport tevékenykedik Sárváron, amely a zenéhez kötődik – tette hozzá.

A város legnagyobb beruházását, a négymilliárd forintnál is többe kerülő, új multifunkcionális csarnok egyre karakteresebben kibontakozó tömbjét szinte mindennap megszemléli a városvezető. Húszéves tervek válnak valóra a jövő őszi átadással. Sárvárnak eddig nem volt olyan fedett terme, ahol akár ezer ember is részt vehet a kulturális és sporteseményeken. Emellett ismét lesz mozija a városnak, és vendéglátóegységek is szolgálják majd a várt napi magas látogatottságot. A város sportegyesületei is itt kapnak minőségi edzési és versenylehetőséget. – Még a csarnok parkolója is többfunkciós lesz. Az anyagi bővülésen túl a város jubileuma tovább erősítette az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködését, a nagy sikerrel zajlott ünnepi programokból szinte minden egyesület és közösség kivette a részét.

A jubileum kapcsán nemcsak az ötven év állt a középpontban. 690 éve kapott városi rangot a település. – A történelmünk során a nemzedékek egymásutánja mind figyelembe vette és őrizte a város épített környezetét. Talán emiatt tudott megmaradni ilyen szépnek a településünk. Jó példa erre most az idén egyéves Nádasdy Kulturális Központ, ami a sárvári várban egy kézbe fogta a kultúra és a nemzeti örökség épületegyüttesének a gondozását – jegyezte meg Kondora István. Hozzátette, hogy a város jó úton halad és minden esélye megvan arra, hogy a lendület és a dinamika sokáig jelen legyen Sárvár életében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS